Інвестиційний банкір Сергій Фурса про новини навколо знаменитого ресторану

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s, яка тимчасово закривалася в Україні через війну, незабаром частково відновить свою роботу.

Відомо, що спочатку це буде у Києві та на заході України.

Це означає, що скоро ми зможемо купити "Біг Мак". Але я не вважав би це якимось особливим сигналом. Але – приємно.

Важливо розуміти, що, на відміну від Росії, з України McDonald’s не йшов. Просто компанія закривала ресторани через війну, через активні бойові дії, зокрема в Києві. Протоколи такі – вони не мали права працювати за подібних умов.

Нині вони намагаються відновити діяльність в Україні, бачачи, що економіка так чи інакше почала відновлюватися. Відновлюється попит. Люди у великих містах, далеко від фронту, живуть звичайним життям. Тому представники McDonald’s хочуть, де це можливо відновити діяльність. От і все. Тут немає жодного політичного підґрунтя.

Далі, залежно від ситуації, можуть повернутися інші відомі мережі, які тимчасово закрилися через дотримання протоколів безпеки.

Ну, а реакція на це на рівні МЗС України – також непогано. Гарно зробили заяву.