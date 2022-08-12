Инвестиционный банкир Сергей Фурса о новостях вокруг знаменитого ресторана

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, временно закрывавшаяся в Украине из-за войны, вскоре частично возобновит свою работу.

Известно, что сначала это будет в Киеве и на западе Украины.

Это значит, что скоро мы сможем купить "Биг Мак". Но я не считал бы это каким-то особенным сигналом. Но – приятно.

Важно понимать, что, в отличие от россии, из Украины McDonald’s не уходил. Просто компания закрывала рестораны из-за войны, из-за активных боевых действий, в том числе в Киеве. Протоколы такие – они не имели права работать в подобных условиях.

Сейчас они пытаются восстановить деятельность в Украине, видя, что экономика, так или иначе, начала восстанавливаться. Восстанавливается спрос. Люди в больших городах, вдали от фронта, живут обычной жизнью. Поэтому представители McDonald’s хотят, где это, возможно, восстановить деятельность. Вот и всё. Тут нет никакой политической подоплеки.

Далее, в зависимости от ситуации, могут вернуться другие известные сети, временно закрывшиеся из-за соблюдения протоколов безопасности.

Ну, а реакция на это на уровне МИД Украины – тоже неплохо. Красиво сделали заявление.