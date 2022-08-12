McDonald’s скоро возобновит работу в Украине: что это означает - Сергей Фурса
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Инвестиционный банкир Сергей Фурса о новостях вокруг знаменитого ресторана
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, временно закрывавшаяся в Украине из-за войны, вскоре частично возобновит свою работу.
Известно, что сначала это будет в Киеве и на западе Украины.
Это значит, что скоро мы сможем купить "Биг Мак". Но я не считал бы это каким-то особенным сигналом. Но – приятно.
Важно понимать, что, в отличие от россии, из Украины McDonald’s не уходил. Просто компания закрывала рестораны из-за войны, из-за активных боевых действий, в том числе в Киеве. Протоколы такие – они не имели права работать в подобных условиях.
Сейчас они пытаются восстановить деятельность в Украине, видя, что экономика, так или иначе, начала восстанавливаться. Восстанавливается спрос. Люди в больших городах, вдали от фронта, живут обычной жизнью. Поэтому представители McDonald’s хотят, где это, возможно, восстановить деятельность. Вот и всё. Тут нет никакой политической подоплеки.
Далее, в зависимости от ситуации, могут вернуться другие известные сети, временно закрывшиеся из-за соблюдения протоколов безопасности.
Ну, а реакция на это на уровне МИД Украины – тоже неплохо. Красиво сделали заявление.
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