McDonald’s неприємно вразив киян цінами після відкриття

Ціни на улюблені страви в McDonald’s значно зросли.

Мережа ресторанів McDonald's розпочинає поетапне відновлення роботи в Україні. 20 вересня вперше з початку повномасштабного вторгнення рф заклади швидкого харчування почали працювати в Києві. Перші ресторани працюватимуть лише у режимі доставки. Всі вони знаходяться на лівобережній частині Києва за такими адресами: проспект Бажана, 3в (метро Харківська); вул. Гришка, 7 (метро Позняки); проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).

Крім того, у мережі вже з'явилося меню ресторанів McDonald's із новими цінами. Слід зазначити, що ціни на улюблені страви стали значно вищими ніж до повномасштабного вторгнення росії.

Так, за улюблений Біг Мак доведеться заплатити 92 грн, а за гамбургер – 45 грн. Зросла і ціна чизбургерга — до 24 лютого він коштував 32 грн, зараз — 52 грн.

Змінився цінник і на картоплю фрі – середня коштуватиме 48 грн.

Порівняння цін в McDonald's до 24 лютого і зараз

Як змінилися ціни в McDonald’s

Водночас українці обурюються тим фактом, що розпочнуть роботу лише частина закладів на лівому березі столиці. В мережі вже почали масово жартувати з цього приводу

Крім того, українці просять компанію відкрити заклади у інших містах України.

Зазначимо, що відновлення роботи закладів McDonald’s – це хороший сигнал для іноземних інвесторів. Корпорація фактично зробила виняток для України – розробила протоколи безпеки та нові правила роботи.

Нагадаємо, що ще у травні мережа ресторанів McDonald’s ухвалила рішення про повний вихід із росії.