McDonald’s неприятно поразил киевлян ценами после открытия

Цены на любимые блюда у McDonald’s значительно выросли.

Сеть ресторанов McDonald’s начинает поэтапное возобновление работы в Украине. 20 сентября впервые с начала полномасштабного вторжения россии заведения быстрого питания начали работать в Киеве. Первые рестораны будут работать только в режиме доставки. Все они находятся на левобережной части Киева по следующим адресам: проспект Бажана, 3в (метро Харьковская); ул. Гришко, 7 (метро Позняки); проспект Гагарина, 2а (Дарница).

Кроме того, в сети уже появилось меню ресторанов McDonald’s с новыми ценами. Следует отметить, что цены на любимые блюда стали значительно выше, чем до полномасштабного вторжения россии.

Так, за любимый Биг Мак придется заплатить 92 грн, а за гамбургер – 45 грн. Выросла и цена чизбургерга – до 24 февраля он стоил 32 грн, сейчас – 52 грн.

Изменился ценник и на картофель фри – средняя будет стоить 48 грн.

Сравнение цен в McDonald’s до 24 февраля и сейчас

Как изменились цены в McDonald's

В то же время, украинцы возмущаются тем фактом, что начнут работу только часть заведений на левом берегу столицы. В сети уже начали массово шутить по этому поводу. Кроме того, украинцы просят компанию открыть заведения и в других городах Украины.

Отметим, что возобновление работы заведений McDonald’s – хороший сигнал для иностранных инвесторов. Корпорация фактически сделала исключение для Украины – разработала протоколы безопасности и новые правила работы.

Напомним, что еще в мае сеть ресторанов McDonald’s приняла решение о полном выходе из россии.