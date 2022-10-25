McDonald's открыл свои заведения в Киеве и еще двух городах: адреса

Популярный фаст-фуд вернул к работе семь заведений в разных городах

Рестораны быстрого питания McDonald's возобновили работу сразу нескольких заведений в столице, а также вновь открыли по одному заведению в двух других городах. Об этом сообщается на официальной странице корпорации в Facebook.

Так, с 25 октября, популярный фаст-фуд открыл двери для посетителей в городе Тернополь и Борисполь. На данный момент в этих городах будет работать по одному заведению. Также с этого дня была возобновлена работа McDonald's в пяти заведениях Киева.

Полный список адресов, по которым заведения McDonald's открылись с 25 октября:

Тернополь, ул. Гетмана Мазепы, 30;

Борисполь, ТЦ Park Town, ул. Киевский Шлях, 67;

Киев, ТРЦ РайОН, ул. Николая Лаврухина, 4-А;

Киев, м. Вокзальная, пл. Вокзальная, 2;

Киев, ТРЦ Lavina Mall, ул. Берковецкая, 6-Д;

Киев, ул. Б. Хмельницкого, 40/25;

Киев, ТРЦ Retroville, просп. Правды, 47.

Кроме того, в компании сделали важное заявление о том, что во время воздушной тревоги рестораны работать не будут.

Напомним, что известная на весь мир сеть McDonald's закрыла свои рестораны в Украине после начала полномасштабной войны, которую 24 февраля начала россия.

Ранее издание "Телеграф" сообщало, что известная сеть ресторанов быстрого питания KFC окончательно покинула рынок в рф. Корпорация Yum! Brands передала заведения фаст-фуда другой российской компании, которая вскоре проведет ребрендинг. За несколько месяц до этого Yum! Brands продала также заведения Pizza Hut в рф.

Также новостной портал "Телеграф" писал, что в сентябре открытие McDonald’s вызвало волну негодования у части украинцев. Социальные сети заполонили гневные комментарии в связи с возвращением фаст-фуда. Некоторые посчитали, что компания ушла из страны в самый тяжелый период в отличие от многих других, которые не побоялись и продолжили работу.