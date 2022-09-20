А куда сбежали в феврале? Открытие McDonald’s вызвало волну негодования у части украинцев

В самые сложные времена компания ушла с украинского рынка

Как бы удивительно во время войны ни звучало, но возвращение сети ресторанов McDonalds стало темой номер один в украинском сегменте соцсетей.

Пока часть киевлян (20 сентября открылись три ресторана на левом берегу столицы) обвалила сервисы доставки, часть наших сограждан тихо радуется возобновлению работы международной сети, понимая, какие экономические сигналы миру это несет.

Впрочем, нашлись и те, кто справедливо задал вопрос — а нужно ли устраивать такой помпезный "праздник", учитывая, что в самые сложные для страны времена — февраль-март 2022 года — компания приняла решение покинуть украинский рынок.

"Сейчас, наверное, вызову шквал критики, в том числе и от друзей. Но я не могу понять этого восторга от возвращения Макдональдса. Что у нас в истории болезни? Героически закрылись, когда стало тревожно? Выжидали до последнего. Да в Бахмуте под обстрелами шаурму продавали люди. В Киеве? Та вообще многие работали. Уже давно все работают, самые осторожные сети вернулись. И тут Мак робко так — мы скоро откроемся… не везде… пока только доставка. Да идите вы к Гудвину, попросить храбрости. Мое сердце с теми, кто работал в самое трудное время", — пишет политолог Кирилл Сазонов, который выезжал из оккупированных пригородов Киева, а сейчас служит в ВСУ.

Отметим, что среди киевлян возобновление работы вызвало настоящий ажиотаж, а также стало поводом для шуток в соцсетях.

Впрочем, у диетологов свое видение по поводу любви людей к фастфуду.