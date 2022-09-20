"Так, а в Киеве скоро ждать?": украинцы шутят про открытие McDonald’s на левом берегу столицы

Стереотипы насчет "не-такого" Киева по отношению к левобережной части столицы вызвали море шуток при открытии McDonald’s

Во вторник, 20 сентября, в Киеве наконец-то начинают свою работу рестораны фастфуда McDonald’s. Несмотря на то, что пока заведения будут функционировать лишь "на вынос", для многих украинцев это отличная новость. Как и повод для огромного количества шуток, ведь не все оценили то, где именно откроются первые "Маки". Произойдет это на левом берегу Днепра, в районах Позняков, Дарницы и на станции метро Харьковская.

Сеть уже заполонили смешные шутки, мемы и тик-токи на эту тему. "Телеграф" решил собрать лучшие из них, параллельно объяснив, в чем их суть. К слову, сразу добавим, что в россии сеть популярного фаст-фуда прекратила свою работу из-за войны в Украине.

Главная причина, по которой многие киевляне сейчас шутят сами над собой, — это стереотип о том, что якобы настоящая украинская столица располагается лишь на правобережной стороне Днепра. Насчет левой имеется много других реакций: и пригород, и вовсе не Киев, и даже "Черниговская губерния".

Впрочем, беззлобность шуток лишь доказывает, что с помощью высмеивания такого давнего "разделения" украинцы сейчас лишь выискивают возможности поднять себе и другим настроение. При этом нередко подмешивают в эту тему даже другие, тоже связанные с войной.

Не обошли эту тему стороной и в популярной нынче социальной сети TikTok. Часть шуток, конечно же, принадлежит "правобережным" киевлянам.

Но и "левобережные" в долгу не остаются.

Если вам вдруг окажется мало этой подборки шуток насчет открытия "Маков" в Киеве, то можете познакомиться с предыдущей, которую собирал "Телеграф".

Также мы рассказывали, как сеть отреагировала на открытие российского аналога сети McDonald’s под названием "Вкусно и точка".