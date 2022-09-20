"Так, а у Києві скоро чекати?": українці жартують про відкриття McDonald’s на лівому березі столиці

Стереотипи щодо "не-такого" Києва щодо лівобережної частини столиці викликали море жартів під час відкриття McDonald’s

У вівторок, 20 вересня, у Києві нарешті розпочинають свою роботу ресторани фастфуду McDonald’s. Попри те, що поки що заклади функціонуватимуть лише "на виніс", для багатьох українців це чудова новина. Як і привід для величезної кількості жартів, адже не всі оцінили те, де відкриються перші "Маки". Станеться це на лівому березі Дніпра, в районах Позняків, Дарниці та на станції метро Харківська.

Мережа вже заполонили смішні жарти, меми та тік-токи на цю тему. "Телеграф" вирішив зібрати найкращі з них, паралельно пояснивши, у чому їхня суть. До речі, одразу додамо, що у росії мережа популярного фаст-фуду припинила свою роботу через війну в Україні.

Головна причина, через яку багато киян зараз жартують самі з себе, — це стереотип про те, що нібито справжня українська столиця знаходиться лише на правобережній стороні Дніпра. Щодо лівої є багато інших реакцій: і передмістя, і зовсім не Київ, і навіть "Чернігівська губернія".

Втім, беззлобність жартів лише доводить, що за допомогою висміювання такого давнього "розподілу" українці зараз лише вишукують можливості підняти собі та іншим настрій. При цьому нерідко підмішують на цю тему навіть інші, також пов’язані з війною.

Не оминули цієї теми стороною і в популярній нині соціальній мережі TikTok. Частина жартів, звичайно, належить "правобережним" киянам.

Але й "лівобережні" у боргу не залишаються.

Якщо вам раптом виявиться мало цієї добірки жартів щодо відкриття "Маків" у Києві, то можете познайомитися з попередньою, яку збирав "Телеграф".

Також ми розповідали, як мережа відреагувала на відкриття російського аналога мережі McDonald’s під назвою "Смачно та крапка".