"У меню додадуть кальян, а по п’ятницях караоке": у мережі сміються з нової назви "Макдональдса" в росії

У росії придумали нову назву для "МакДональдза", що закрився

Ресторани всесвітньо відомої мережі фастфудів "МакДональдз", після відходу компанії з росії, отримають там нову назву.

Про це повідомляє агентство "Москва" з посиланням на свої джерела.

За його інформацією, нові власники компанії розглядали одразу п’ять варіантів назви, серед яких "Весело та смачно", "Той самий", "Вільна каса" та "Тільки так". Ще один варіант журналістам знайти не вдалося.

Повідомляється, що розглядалися й інші варіанти, проте їх було відхилено через те, що назви вже зареєстровані на інші юридичні компанії.

Фастфуди з новим ім’ям згідно з планами компанії мають розпочати роботу з 12 червня.

Тим часом користувачі мережі вже знайшли інформацію про те, що компанія вже зареєструвала домен для майбутнього сайту мережі. Судячи з назви, керівництво компанії вирішило обрати назву "Весело та смачно".

У російському сегменті мережі після цього почалося бурхливе обговорення, проте очевидно, що нова назва сподобалася далеко не всім.

Як повідомлялося раніше, про зупинення бізнесу в росії в "Макдональдзі" повідомили в перші дні після початку вторгнення в Україну. 16 травня компанія повідомила, що роботу на території країни-агресора буде припинено повністю.