"В меню добавят кальян, а по пятницам караоке": в сети смеются над новым названием "Макдональдса" в россии

В россии придумали новое название для закрывшегося "Макдональдса"

Рестораны всемирно известной сети фастфудов "Макдоналдс", после ухода компании из россии, получат там новое название.

Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на свои источники.

По его информации, новые владельцы компании рассматривали сразу пять вариантов названия, среди которых "Весело и вкусно", "Тот самый", "Свободная касса" и "Только так". Еще один вариант журналистам найти не удалось.

Сообщается, что рассматривались и другие варианты, однако они были отклонены из-за того, что названия уже зарегистрированы на другие юридические компании.

Фастфуды с новым именем согласно планам компании должны начать работу с 12 июня.

Тем временем пользователи сети уже нашли информацию о том, что компания уже зарегистрировала домен для будущего сайта сети. Судя по названию, руководство компании решило выбрать название "Весело и вкусно".

В российском сегменте сети после этого началось бурное обсуждение, однако очевидно, что новое название понравилось далеко не всем.

Как сообщалось ранее, о приостановке бизнеса в россии в "Макдональдс" сообщили в первые дни после начала вторжения в Украину. 16 мая компания сообщила, что работа на территории страны-агрессора будет прекращена полностью.