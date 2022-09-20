А куди втекли у лютому? Відкриття McDonald’s викликало хвилю обурення у частини українців

У найскладніші часи компанія пішла з українського ринку

Хоч би як дивно під час війни це звучало, але повернення мережі ресторанів McDonalds стало темою номер один в українському сегменті соцмереж.

Поки частина киян (20 вересня відкрилися три ресторани на лівому березі столиці) обвалила послуги доставки, частина наших співгромадян тихо радіє відновленню роботи міжнародної мережі, розуміючи, які економічні сигнали світу це несе.

Втім, знайшлися й ті, хто справедливо поставив запитання — а чи потрібно влаштовувати таке помпезне "свято" з огляду на те, що в найскладніші для країни часи — лютий-березень 2022 року — компанія вирішила залишити український ринок.

"Зараз, напевно, викличу шквал критики, зокрема й від друзів. Але я не можу зрозуміти цього захоплення від повернення Макдональдса. Що в нас в історії хвороби? Героїчно закрилися, коли стало тривожно? Чекали до останнього. Та в Бахмуті під обстрілами шаурму продавали люди. У Києві? Та взагалі багато хто працював. Вже давно всі працюють, найобережніші мережі повернулися. І тут Мак несміливо так — ми скоро відкриємося... не скрізь... поки тільки доставка. Так ідіть ви до Гудвіна, просити хоробрості. Моє серце з тими, хто працював у найважчий час", — пише політолог Кирило Сазонов, який виїжджав з окупованих передмість Києва, а зараз служить у ЗСУ.

Зазначимо, що серед киян поновлення роботи викликало справжній ажіотаж, а також стало приводом для жартів у соцмережах.

Втім, дієтологи мають своє бачення щодо любові людей до фастфуду.