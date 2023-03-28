Под украинские песни и почти без очередей: в Одессе наконец-то снова открылся McDonald’s (фото и видео)

Одновременную работу начали пять из ранее функционирующих девяти одесских "маков"

После триумфального возвращения в Украину сеть McDonald’s все никак не возобновляла работу в южных регионах. Но во вторник, 28 марта, ее время пришло — в Одессе снова открыли свои двери сразу пять ресторанов этой марки. Несмотря на дождливую и ветреную погоду, среди одесситов нашлось немало желающих приобрести любимое блюдо и стать одними из первых посетителей сети.

Как это было, показали издания "Думская", а также местные Telegram-каналы. Следует отметить, что администрация McDonald’s обещает изменить подход к работе своих заведений, в том числе в плане воздушной тревоги. Если сигнал будет объявлен, работа персонала должна быть завершена за считанные минуты, а посетителей попросят покинуть ресторан.

Пока известно об открытии только пяти заведений McDonald’s в Одессе. Они работают по адресу:

ул. Пантелеймоновская, 17-Б;

площадь Независимости, 1;

ул. Дерибасовская, 23/1;

ул. Краснова, 14-А;

ул. Черняховского, 1-Б.

В общей сложности до российского полномасштабного вторжения в городе функционировало девять заведений сети фаст-фуда. В начале апреля администрация обещает возобновить работу еще нескольких из них.

Некоторые из одесситов, уже успевших побывать в обновленном "маке", поделились фотографиями меню. На нем можно рассмотреть цены отдельных дороже позиций, чем те, которые были на момент возвращения сети в Киев.

Также в сети широко делятся видео с открытием ресторанов и поведением посетителей, ожидавших возвращения любимой еды.

Некоторые уже лакомятся любимым фаст-фудом

Одесситов не остановила даже дождливая погода

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему открытие "мака" на левом берегу Днепра в Киеве вызвало огромную волну шуток и мемов.

Также мы писали о том, в каких городах функционируют рестораны сети.