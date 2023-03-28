В Одессе масштабные аварийные отключения света: что известно

206 бригад энергетиков переведены в повышенную готовность

Погода в последнюю неделю марта принесла Одессе неприятный сюрприз, оставив дома многих жителей города без электричества. Над устранением этой проблемы уже работают энергетики.

Причиной отключения света по некоторым адресам, вероятно, стали сильные порывы ветра, которые будут наблюдаться в городе еще на протяжении нескольких дней. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Накануне предупреждал о том, что в течение нескольких дней в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий — сильные порывы ветра до 15-20 м/с. 206 бригад энергетиков переведены в повышенную готовность, чтобы в случае аварий как можно быстрее возвращать свет в дома клиентов", — сказал он.

Братчук подчеркнул, что сильный ветер может привести к падению деревьев и обрыву проводов. Энергетики в свою очередь делают все возможное, чтобы в домах горожан оставался свет при любых обстоятельствах.

Первые последствия непогоды в Одессе. Фото - Сергей Братчук

В то же время на странице "ДТЕК Одесские электросети" сообщают, что по некоторым адресам сегодня произошло аварийное отключения света. При этом причина, как говорится в ответах пользователям, пока остается неизвестной, как и время возобновления подачи электроэнергии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале марта Киев накрыло редкое погодное явление. Местные жители опубликовали множество видео этого чуда природы.