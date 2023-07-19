Літо без світла: експерти назвали причини можливих відключень

Щоб уникнути "блекауту", споживачам час навчитись економити

В "Укренерго" заперечують чутки про наміри масово відключати споживачів через навантаження на електромережі. Але визнають: якщо споживання буде ще зростати в дефіцитні для енергосистеми години, диспетчерському центру "Укренерго" доведеться застосовувати додаткові заходи для балансування енергосистеми.

Про це розповіла "Телеграфу" прессекретар НЕК "Укренерго" Марія Цатурян.

"Поки ми не прогнозуємо відключень споживачів, але це не означає, що можна споживати скільки завгодно. Енергосистема в процесі відновлення, основного обладнання, що працює, значно менше, аніж зазвичай, бо багато побито. На обладнання, яке в роботі, навантаження значно більше в пікові години, й воно може виходити з ладу. Щоб цього уникнути, треба знижувати споживання", — каже Марія Цатурян.

Водночас директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що Україна вже досягла піку споживання, але відключення все ще ймовірні, вважає експерт.

"Я не думаю, що енергоспоживання збільшуватиметься у найближчі тижні, ми вже досягли літнього піка. Але ймовірність відключень існує, тому що система працює в аварійному режимі. Порівняно з іншими країнами Європи, ймовірність аварійних відключень вища. З моєї точки зору, вона може перевищувати 30%", — каже експерт.

Більше про особливості роботи енергосистеми України в умовах війни читайте у статті на "Телеграфі": "На піку енергоспоживання: чи варто українцям готуватися до нових відключень світла?".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Міністерстві енергетики України поки що не планують переглядати ціни на електроенергію після останнього підвищення та сподіваються пройти опалювальний сезон із чинним тарифом.