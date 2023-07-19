Готуємось економити: експерт назвав дати можливих відключень світла

Пік споживання електрики очікується у серпні

Піку енергоспоживання в Україні цього року слід очікувати приблизно з 12 по 18 серпня. Саме на цей період припадає найбільша загроза блекаутів.

Про це сайту "Телеграф" розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Переважно це залежить від температури повітря. Літній пік, зазвичай, спостерігається між двадцятими числами липня та серединою серпня", — повідомив експерт.

За його словами, якщо споживання електрики зросте, ймовірність відключень електроенергії підвищиться. І готуватися до них слід вже зараз.

"У масові блекаути я не вірю, бо нема для цього підстав. Але, якщо споживання зростатиме, перекривати його не буде ресурсів, є підстави казати про те, що можуть бути відключення. Говорити напевне про це можна буде за 2-3 тижні, бо зараз ситуація коливається. Я дуже хочу вірити, що відключень не буде, але радив би готуватися до того, що вони можуть бути", — зазначає Олександр Харченко.

Більше про особливості роботи енергосистеми України в умовах війни читайте у статті на "Телеграфі": "На піку енергоспоживання: чи варто українцям готуватися до нових відключень світла?".

Нагадаємо, в "Укренерго" заперечують чутки про наміри масово відключати споживачів через навантаження на електромережі. Але визнають: якщо споживання буде зростати в дефіцитні для енергосистеми години, диспетчерському центру "Укренерго" доведеться застосовувати додаткові заходи для балансування енергосистеми.