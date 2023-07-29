Укр

Готовим пуховики: синоптики предупреждают о ранних морозах

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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Фото: unsplash.com/@rayhennessy Новость обновлена 29 июля 2023, 10:45
Фото: unsplash.com/@rayhennessy

Вазира Мартазинова и Владимир Деркач рассказали, какой будет погода зимой

В декабре в Украине ожидаются умеренные зимние холода, однако позже возможны экстремальные морозы. А первые заморозки следует ожидать уже осенью.

Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова.

"Период перед началом зимы — ноябрь, иногда может быть даже прохладнее декабря. В ноябре могут быть резкие похолодания зимнего характера", — сообщила эксперт.

Впрочем, по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача, первого "минуса" следует ожидать даже раньше ноября.

"Начало октября будет прохладное. Температура ночью достаточно низкая — до заморозков", — прогнозирует Деркач.

В ноябре же, согласно предсказанию народного синоптика, ночные морозы будут стабильным явлением. На экваторе луны потеплеет, а под занавес осени — снова "минус" ночью и первый мокрый снег.

В дальнейшем учёные прогнозируют более стабильную погоду.

"Декабрь вообще в Украине будет теплый. Он теплее нормы все последние годы", — объясняет Мартазинова.

Что касается прогноза народного синоптика, то его расчеты выглядят следующим образом:

"Первая декада декабря начнется умеренным похолоданием. Осадков мало, ночью сплошной "минус", хотя ниже 10 градусов мороза температура воздуха не упадет. Середина первой декады будет холодной: "минус" появится и днем. Ночью возможны некоторые всплески морозов на короткий период.

Вторая декада в начале будет холодной, однако с середины месяца немного потеплеет, но ночной "минус" еще будет сохраняться. Днем будут выпадать дни со знаком "плюс", осадки умеренные. К концу второй декады декабря температура начнет повышаться, даже ночью порой будет наблюдаться "плюс" в отдельные дни, хотя в основном будут морозы. Сильные осадки не будут наблюдаться.

Третья декада декабря будет теплее двух предыдущих. Днем достаточно часто будет "плюс", ночьюв основном "минус", хотя сильных морозов не будет. Осадки умеренные, лишь иногда посыпает небольшим слоем снега, который растает в дневное время", — резюмировал народный синоптик.

А вот с Нового года, в январе и феврале, следует ожидать периодов резкого похолодания. Рассчитать точно, когда именно и сколько их будет, по словам ученых, очень тяжело, но это обязательно произойдет.

"В феврале могут быть отдельные дни резкого похолодания до температур с отметкой минус: 10-15 градусов мороза. Такие дни обязательно должны быть в январе и феврале, но их не так много", — подчеркнула Вазира Мартазинова.

Больше о том, какой будет погода зимой, читайте в материале "Телеграфа": "Энергетики пугают украинцев тяжелой зимой: синоптики и ученые объяснили, будет ли климат на нашей стороне".

Ранее "Телеграф" писал о том, что зима в Украине в этом году будет намного сложнее предыдущей, поскольку ракетные удары по энергосистеме в стране привели к частичному ее разрушению.

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#Погода #Зима #Вазира Мартазинова #Синоптик #Владимир Деркач