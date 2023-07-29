Готовим пуховики: синоптики предупреждают о ранних морозах

Вазира Мартазинова и Владимир Деркач рассказали, какой будет погода зимой

В декабре в Украине ожидаются умеренные зимние холода, однако позже возможны экстремальные морозы. А первые заморозки следует ожидать уже осенью.

Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова.

"Период перед началом зимы — ноябрь, иногда может быть даже прохладнее декабря. В ноябре могут быть резкие похолодания зимнего характера", — сообщила эксперт.

Впрочем, по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача, первого "минуса" следует ожидать даже раньше ноября.

"Начало октября будет прохладное. Температура ночью достаточно низкая — до заморозков", — прогнозирует Деркач.

В ноябре же, согласно предсказанию народного синоптика, ночные морозы будут стабильным явлением. На экваторе луны потеплеет, а под занавес осени — снова "минус" ночью и первый мокрый снег.

В дальнейшем учёные прогнозируют более стабильную погоду.

"Декабрь вообще в Украине будет теплый. Он теплее нормы все последние годы", — объясняет Мартазинова.

Что касается прогноза народного синоптика, то его расчеты выглядят следующим образом:

"Первая декада декабря начнется умеренным похолоданием. Осадков мало, ночью сплошной "минус", хотя ниже 10 градусов мороза температура воздуха не упадет. Середина первой декады будет холодной: "минус" появится и днем. Ночью возможны некоторые всплески морозов на короткий период.

Вторая декада в начале будет холодной, однако с середины месяца немного потеплеет, но ночной "минус" еще будет сохраняться. Днем будут выпадать дни со знаком "плюс", осадки умеренные. К концу второй декады декабря температура начнет повышаться, даже ночью порой будет наблюдаться "плюс" в отдельные дни, хотя в основном будут морозы. Сильные осадки не будут наблюдаться.

Третья декада декабря будет теплее двух предыдущих. Днем достаточно часто будет "плюс", ночью — в основном "минус", хотя сильных морозов не будет. Осадки умеренные, лишь иногда посыпает небольшим слоем снега, который растает в дневное время", — резюмировал народный синоптик.

А вот с Нового года, в январе и феврале, следует ожидать периодов резкого похолодания. Рассчитать точно, когда именно и сколько их будет, по словам ученых, очень тяжело, но это обязательно произойдет.

"В феврале могут быть отдельные дни резкого похолодания до температур с отметкой минус: 10-15 градусов мороза. Такие дни обязательно должны быть в январе и феврале, но их не так много", — подчеркнула Вазира Мартазинова.

Больше о том, какой будет погода зимой, читайте в материале "Телеграфа": "Энергетики пугают украинцев тяжелой зимой: синоптики и ученые объяснили, будет ли климат на нашей стороне".

Ранее "Телеграф" писал о том, что зима в Украине в этом году будет намного сложнее предыдущей, поскольку ракетные удары по энергосистеме в стране привели к частичному ее разрушению.