Спека до 35°C та вище повертається: синоптик назвала дати

Насолоджуйтесь прохолодою, — скоро вона закінчиться

Літо 2023 року не перестає дивувати українців погодними гойдалками, — тільки по всій країні сильно похолодало, як скоро очікується нова хвиля спеки.

Про це в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, найближчими днями в Україні продовжуються "гойдалки", коли похолодання та дощі змінюються потеплінням, проте з 3 серпня температура по всій Україні вирівняється, і вдень можна буде очікувати 24-30 градусів тепла, а вночі — 14-20 градусів Цельсія.

Але після цього стовпчики термометрів поповзуть ще вище, прогнозує синоптик, і вже до наступних вихідних, 5-6 серпня, можна буде очікувати на справжню спеку (хоч і не у всіх областях України).

"Наприкінці наступного тижня на півдні та сході країни можуть бути високі значення температур: +35 і вище", — наголошує Птуха.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка аномальна погода чекає на українців у серпні, — вчені стверджують, що цього року останній місяць літа буде не таким, як зазвичай.