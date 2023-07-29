Жара до 35°C и выше возвращается: синоптик назвала даты

Наслаждайтесь прохладой, — скоро она закончится

Лето в 2023 году не перестает удивлять украинцев погодными качелями, — только по всей стране сильно похолодало, как уже скоро ожидается новая волна жары.

Об этом в эксклюзивном прогнозе для "Телеграфа" рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха.

По ее словам, в ближайшие дни в Украине продолжаются "качели", когда похолодание и дожди сменяются потеплением, однако с 3 августа температура по всей Украине выровняется, и днем можна будет ожидать 24-30 градусов тепла, а ночью, — 14-20 градусов Цельсия.

Но после этого столбики термометров поползут еще выше, прогнозирует синоптик, и уже к следующим выходным, 5-6 августа, можно будет ожидать настоящей жары (хоть и не во всех областях Украины).

"В конце следующей недели на юге и востоке страны могут быть высокие значения температур: +35 и выше", — подчеркивает Птуха.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая аномальная погода ждет украинцев в августе, — ученые утверждают, что в этом году последний месяц лета будет не таким, как обычно.