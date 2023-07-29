Жара выше 40 градусов: синоптик рассказал, какую погоду ждать в Украине в августе

Синоптик предупредил об аномальной жаре в Украине в начале августа

Последний месяц лета принесет мощную волну тепла, в некоторые дни столбики термометров могут доходить до 40-градусной отметки. И если на юге будут засухи и пожароопасная погода, то западные регионы зальют дожди.

Прогноз погодных условий в Украине на август 2023 года озвучил синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич "Телеграфу".

Как показывают современные климатические нормы, август в нынешнем столетии позиционирует как наиболее тёплый и в то же время засушливый месяц года в большинстве областей Украины. Нередко в первой декаде наблюдались очень жаркие дни с максимальной температурой воздуха +35…+40 °С, а в 2010 году на востоке и юге страны столбики термометров перевалили отметку в +41…+42 °С. По словам синоптика, в августе часто наблюдаются засушливые периоды, которые могут длиться неделями.

Погода в Украине в августе

"В 2023 году август в нашей стране ожидается контрастным по распределению температуры воздуха, а дожди пройдут неравномерно по территории. В первой декаде месяца поступление сухого и жаркого воздуха со Средней Азии и Ближнего Востока приведёт к наиболее мощной в нынешнем году тепловой волны (heatwave) на территории Украины", — предупреждает синоптик.

Примерно с 5 по 9 августа в центральных, южных и восточных областях дневная температура может достигнуть отметок +36…+41 °С. В западных и северных областях температурный фон будет заметно ниже, добавляет Кибальчич.

Дожди в августе

Вторая декада месяца начнётся с перестройки атмосферных процессов, говорится в прогнозе. Это повлечёт за собой значительное понижение температуры воздуха в большинстве областей Украины, а также возрастёт вероятность дождей. В результате развития циклоничности в районе Британских островов и Скандинавского полуострова, в нашу страну начнёт поступать воздушная масса атлантического происхождения.

В третьей декаде месяца погодные условия в целом над Европой примут более динамичный характер, что будет выражаться в более частой смене циклонов, антициклонов, чередования атмосферных фронтов и барических гребней. Осадки пройдут в большинстве областей страны, а температура воздуха будет колебаться в пределах климатической нормы.

"Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что среднемесячная температура в Украине ожидается в пределах +20…+26 °С, что окажется на 1,5- 2 °С выше нормы. В южных и восточных областях местами на 3-4 °С выше средних многолетних показателей за счёт аномальной жары в начале месяца", — рассказал Кибальчич.

Что касается осадков, то их традиционно будет больше в западных регионах, где местами выпадет больше нормы на 50-80 %. Параллельно с этим, в южной половине страны и на крайнем востоке сохраняется высокая вероятность развития засухи за счёт преобладания более сухих и жарких воздушных масс. Кибальчич добавил, что из-за этого в указанных регионах в большую часть времени будет наблюдаться наивысший уровень пожарной опасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что синоптики назвали дату первых морозов в Украине. Метеоролог Вазира Мартазинова заявила, что зимняя погода может прийти уже осенью.