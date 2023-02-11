Щоб парфум тримався довше і божественно пахнув: топ-5 лайфхаків для дівчат

Будь-який парфум може як підкреслити ваш вдалий образ, так і начисто його зіпсувати

Як і гарний одяг, парфуми потрібно вміти правильно носити. Щоб виглядати на мільйон, дівчата мають навчитися не лише складати стильні луки, а й підбирати правильні аромати і наносити їх на себе за усіма правилами.

Про 5 базових правил розповідає сайт "Отож". Автори видання зауважують, що неважливо дешевий чи дорогий аромат ви обираєте, у будь-якому разі його треба використовувати з розумом. Дотримання цих простих порад зробить так, що ваші парфуми завжди довго триматимуться і будуть пахнути просто божественно.

Правило №1. Вибирай продукцію однієї лінійки

Щоб твій аромат проявив себе якнайкраще, вибирай або схожі, або нейтральні креми для тіла і дезодоранти. Жоден інший запах не повинен змагатися з твоїми чудовими парфумами. Якщо хочеш посилити аромат, можеш спробувати використовувати для тіла парфумований крем тієї ж марки і лінійки, що й твій парфум.

Правило №2. Кожному аромату свій час

Не даремно ж парфумери поділяють аромати на денні та вечірні, зимові та літні. Дотримуватися такого таймінгу дуже важливо: у денний час і в теплий сезон краще обирати легкі парфуми, а от під час вечірніх виходів і з настанням холодів можна пускати в хід важкі насичені аромати зі шлейфом.

Правило №3. Тільки чиста шкіра і ніяк інакше

Багато дівчат люблять наносити свої парфуми на одяг, мовляв, так аромат протримається довше та ще й краще звучатиме. Але є одне важливе "але": хутра, вовна, льон і бавовна дійсно чудово зберігають запахи (шуба може пахнути близько року), та якщо у твоєму арсеналі є різні аромати, це може стати проблемою. В ідеалі наносити парфуми потрібно тільки на чисту шкіру, адже в іншому разі запахи перемішаються і може вийти щось просто жахливе.

Правило №4. Ніколи не розтирай парфуми

Одна з найбільш поширених помилок – розтирати парфуми. Ти, мабуть, теж так бодай раз, та й робила: наносила на зап’ястя, гарненько розтирала і ще й шию після цього терла. Це величезна помилка. Таким чином руйнуються унікальні молекули парфумерної композиції, тож ефект від такого методу нанесення нічим хорошим порадувати не зможе. Наноси парфуми варто тільки за допомогою розпилювача, легким дотиком пальця або ватною паличкою, якщо йдеться про тверді парфуми.

Правило №5. Нанось парфуми на певні точки

Щоб аромат розкрився якнайкраще, наносити його потрібно на певні точки тіла — ті, де підвищена пульсація. Найкращі варіанти — за вухами, на зап’ястях і на згині ліктів (масляні парфуми за вухами не наносяться!).

Крім того, у холодну пору парфумери радять включити до цього переліку ще й задню частину шиї — там запах зберігається найдовше і добре себе проявляє. А от влітку такого краще не робити, бо твій аромат звучатиме аж надто нав’язливо.

Останнє "суперсекретне" місце для нанесення парфумів — звісно ж, волосся. Щоправда, аромат має бути нанесений на твій гребінець, а не безпосередньо на шевелюру, бо парфуми можуть пересушити волосся, а ти після цього будеш "грішити" на шампуні/кондиціонери.

Інші не менш важливі моменти

Наносити парфуми треба до того, як одягаєш прикраси: вони легко можуть окислюватися. Найкраще парфуми тримаються на жирній шкірі, тож перед їх нанесенням краще зволожити шкіру лосьйоном або ж кремом із нейтральним запахом.

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