Один популярний інгредієнт вмить зіпсує салат: з чим треба бути вкрай обережними

Усі ми куштували такий салат і не могли зрозуміти, у чому ж проблема

Мабуть, усі обожнюють салати. Комусь до вподоби фруктові, хтось надає перевагу корисним салатам зі свіжих овочів, а комусь дуже хочеться з’їсти кілька ложечок смачного "Олів’є" чи "Оселедця під шубою". При цьому мало хто знає, що лише один інгредієнт здатен повністю зіпсувати смак улюбленого салату.

Йдеться про звичайну зелену цибулю, яка фігурує у багатьох рецептах. Здавалося б, у чому проблема? Ця зелень корисна і дуже смачна, вона надає страві пікантних ноток і чудово виконує роль прикраси салатів, що готуються до свята. Що не так із зеленою цибулею, знає шеф-кухар Магда Гесслер. Про цей секрет розповідає польське видання kuchnia.wp.pl.

Виявляється, у свіжому вигляді зелена цибуля додає страві солодкуватого присмаку, а от в салаті вже за кілька годин перетворюється у бомбу сповільненої дії. За словами Гесслер, цей інгредієнт швидко починає бродити, що ви неодмінно відчуєте і по запаху, і по смаку.

Якщо ж ви дуже любите цю зелень і просто жити без неї не можете, вихід є: зелену цибулю перед додаванням в салат можна пробланшувати. Так вона потішить своїм смаком і не перетворить салат у малоприємну масу продуктів.

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