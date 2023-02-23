День ангела у Валентины: лучшие поздравления, пожелания и открытки для именинницы
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Не забудьте сегодня поздравить замечательных женщин — владелиц имени Валентина
Каждый год 23 февраля свои именины отмечает Валентина. С латинского это имя переводится как "здоровая, жизнеспособная, сильная". Обладательницы этого имени очень добрые и отзывчивые, а поскольку это имя довольно распространенное, день ангела они празднуют несколько раз в год.
"Телеграф" собрал самые красивые поздравления для этих замечательных женщин. В нашем материале вы найдете яркие пожелания для Валентины в стихах и прозе, красивые картинки и открытки к именинам Вале. Не забудьте сегодня поздравить своих знакомых и близких!
Картинки и открытки с Днем ангела Валентины
Короткие поздравления в стихах
Будь счастливой, Валентина,
И за хвост держи успех,
И своей улыбкой дивной
Восхищай и радуй всех!
И грустить не думай даже,
Веселей шагай вперед,
И вослед пусть каждый скажет:
"Вот так красавица идет!"
На душе моей светло —
Знаю я причину:
Время, наконец, пришло
Поздравить Валентину.
Я у неба попрошу
Для тебя сияния,
Пусть исполнятся сегодня
Все твои желания.
Море радости и смеха
Этот день пусть принесет,
Пусть с удачей и успехом
Счастье в дом к тебе придет.
***
Валентина, Валентина,
Этот праздник — только ваш.
Пусть приятная картина
Не исчезнет как мираж.
Пусть на Ваши именины
Тот, кто любит вас, придет.
Пусть Вам дарят апельсины
В этот день и круглый год!
***
Искренние пожелания Валентине на именины своими словами
- Поздравляю с именинами! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и улыбок, и все твои самые смелые желания сбываются! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя, чтобы в доме твоем всегда царили счастье, любовь и взаимопонимание. Пусть тебя окружают только искренние и надежные люди!
- Поздравляю тебя с красивым праздником – Днем ангела! Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой Ангел-хранитель помогает тебе лететь, даже если твои крылья порой опускаются вниз! Будь счастлива, Валентина!
- В этот чудесный день хочу пожелать тебе много радости и здоровья. Чтобы в твоей жизни все складывалось как можно лучше, потому что ты, Валентина — именно тот человек, который заслуживает на все лучшее! Пусть ангел-хранитель никогда не слетает с твоего плеча и всегда тебя защищает в страшные мгновения, а их, в свою очередь, чтобы было как можно меньше. Мира, любви, добра и процветания!
- Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом — и в минуты радости, и в минуты грусти, и в любви, и в разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, он поднимет, когда ты заплачешь — утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться. Я же буду помогать ему выполнять эту почетную миссию и тоже буду рядом с тобой!
- Дорогая, Валюша! Поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя на каждом шагу. Пусть заботится о твоих близких и следует за тобой, где бы ты ни была.
Оригинальные поздравления для Валентины на День ангела
Желаю, чтоб радости в дом приходили,
Деньжата дорогу к тебе находили,
Душа чтоб твоя наполнялась теплом,
Глаза же светились лишь счастьем, добром.
Ты яркая личность во всем, Валентина.
Так пусть же и жизнь будет яркой картиной.
Тебе мы желаем здоровья, удачи,
Цветов и улыбок, конечно, в придачу.
Доступным пусть будет тебе все на свете,
И ты будешь лучшей на целой планете!
***
В День ангела Валюше я желаю
Такой же совершенной оставаться.
И счастьем всю планету наполняя,
Как солнце, из-за тучек улыбаться.
Любимая, пусть сбудутся надежды,
Мечты твои, капризы и желанья.
Пусть будет каждый день лучше, чем прежний,
Забудешь ты о разочарованьях.
Раньше мы рассказывали, как можно красиво поздравить молодую женщину с Днем рождения. В нашей подборке вы найдете красивые стихотворные поздравления, поздравления своими словами, открытки и видеопоздравления.