День ангела у Валентины: лучшие поздравления, пожелания и открытки для именинницы

Не забудьте сегодня поздравить замечательных женщин — владелиц имени Валентина

Каждый год 23 февраля свои именины отмечает Валентина. С латинского это имя переводится как "здоровая, жизнеспособная, сильная". Обладательницы этого имени очень добрые и отзывчивые, а поскольку это имя довольно распространенное, день ангела они празднуют несколько раз в год.

"Телеграф" собрал самые красивые поздравления для этих замечательных женщин. В нашем материале вы найдете яркие пожелания для Валентины в стихах и прозе, красивые картинки и открытки к именинам Вале. Не забудьте сегодня поздравить своих знакомых и близких!

Картинки и открытки с Днем ангела Валентины

Короткие поздравления в стихах

Будь счастливой, Валентина,

И за хвост держи успех,

И своей улыбкой дивной

Восхищай и радуй всех!

И грустить не думай даже,

Веселей шагай вперед,

И вослед пусть каждый скажет:

"Вот так красавица идет!"

На душе моей светло — Знаю я причину: Время, наконец, пришло Поздравить Валентину. Я у неба попрошу Для тебя сияния, Пусть исполнятся сегодня Все твои желания. Море радости и смеха Этот день пусть принесет, Пусть с удачей и успехом Счастье в дом к тебе придет.

***

Валентина, Валентина,

Этот праздник — только ваш.

Пусть приятная картина

Не исчезнет как мираж.

Пусть на Ваши именины

Тот, кто любит вас, придет.

Пусть Вам дарят апельсины

В этот день и круглый год!

***

Искренние пожелания Валентине на именины своими словами

Поздравляю с именинами! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и улыбок, и все твои самые смелые желания сбываются! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя, чтобы в доме твоем всегда царили счастье, любовь и взаимопонимание. Пусть тебя окружают только искренние и надежные люди!

Поздравляю тебя с красивым праздником – Днем ангела! Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой Ангел-хранитель помогает тебе лететь, даже если твои крылья порой опускаются вниз! Будь счастлива, Валентина!

В этот чудесный день хочу пожелать тебе много радости и здоровья. Чтобы в твоей жизни все складывалось как можно лучше, потому что ты, Валентина — именно тот человек, который заслуживает на все лучшее! Пусть ангел-хранитель никогда не слетает с твоего плеча и всегда тебя защищает в страшные мгновения, а их, в свою очередь, чтобы было как можно меньше. Мира, любви, добра и процветания!

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом — и в минуты радости, и в минуты грусти, и в любви, и в разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, он поднимет, когда ты заплачешь — утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться. Я же буду помогать ему выполнять эту почетную миссию и тоже буду рядом с тобой!

Дорогая, Валюша! Поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя на каждом шагу. Пусть заботится о твоих близких и следует за тобой, где бы ты ни была.

Оригинальные поздравления для Валентины на День ангела

Желаю, чтоб радости в дом приходили,

Деньжата дорогу к тебе находили,

Душа чтоб твоя наполнялась теплом,

Глаза же светились лишь счастьем, добром.

Ты яркая личность во всем, Валентина.

Так пусть же и жизнь будет яркой картиной.

Тебе мы желаем здоровья, удачи,

Цветов и улыбок, конечно, в придачу.

Доступным пусть будет тебе все на свете,

И ты будешь лучшей на целой планете!

***

В День ангела Валюше я желаю

Такой же совершенной оставаться.

И счастьем всю планету наполняя,

Как солнце, из-за тучек улыбаться.

Любимая, пусть сбудутся надежды,

Мечты твои, капризы и желанья.

Пусть будет каждый день лучше, чем прежний,

Забудешь ты о разочарованьях.

Раньше мы рассказывали, как можно красиво поздравить молодую женщину с Днем рождения. В нашей подборке вы найдете красивые стихотворные поздравления, поздравления своими словами, открытки и видеопоздравления.