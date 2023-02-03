Красивый стих девушке на день рождения: нежные поздравления

Именинница будет в восторге от яркого поэтического поздравления

Невозможно представить себе день рождения без поздравлений. Поэтому рано или поздно возникает вопрос — как лучше поздравить девушку с днем рождения. Конечно же можно выбрать для нее традиционные добрые пожелания, либо же удивить ее оригинальным поздравлением. А еще можно подарить красивый стих девушке на день рождения. Такие пожелания точно не оставят ее равнодушной.

Но далеко не все могут рифмовать пожелания. Выбрать отличный стих ко дню рождения девушки можно в этой подборке "Телеграфа".

Поздравления в стихах девушке

С днем рожденья твоим поздравленья прими!

И покрепче скорее меня обними!

Я желаю тебе в жизни только побед,

Много радостных дней и ночей! Жить без бед!

Получать от судьбы все, о чем ты мечтаешь!

Цену знаешь себе, про себя ты все знаешь…

В этой жизни достойна лишь лучшего ты!

Этот мир был бы сер без такой красоты!

***

Пусть тебя поцелует удача,

Пускай крепко обнимет успех,

Вальс с тобой пусть здоровье танцует,

И не будет пусть в жизни помех.

А еще пожелаю достатка,

Пусть и он всегда будет с тобой.

Верю, сбудется всё, дорогая,

Ведь теперь день рождения твой.

***

Спасибо Вселенной я говорю,

Спасибо родителям твоим за тебя,

Тебя немыслимо люблю,

С днем рождения, красавица моя!

Ты свет, ты жизнь, ты доброта,

Ты нежность, радость, счастье,

Ты моя светлая мечта,

Мое богатство, постоянство.

Желаю дней веселых я тебе,

Твоим волшебником я стану,

Ты словно воздух нужна мне,

Тебя любить я не устану!

***

Целую, обнимаю, поздравляю

С твоим прекрасным днем!

Солнышка в душе желаю,

Радости, веселья полный дом!

Оставайся яркой и красивой,

Ласки тебе, нежности, любви!

Чтобы в жизни доброй и счастливой

Все мечты исполнились твои!

Красивый стих девушке на день рождения

Поздравления от сердца –

Для настоящей леди!

Красивой, умной, молодой

С доброй и родной душой!

Желаю исполнения всех благ,

И жить всегда по-королевски,

Чтобы носили на руках,

И баловали не по детски!

Ведь ты – мечта, очарование,

Такой как ты – зеленый свет!

Пусть исполняются желания,

Не будет ни проблем, ни бед!

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