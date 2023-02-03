Красивий вірш дівчині на день народження: ніжні вітання

Іменинниця буде в захваті від яскравого поетичного привітання

Неможливо уявити день народження без привітань. Тому рано чи пізно постає питання — як краще привітати дівчину з днем народження. Звичайно ж можна вибрати для неї традиційні добрі побажання, або ж здивувати її оригінальним вітанням. А ще можна подарувати гарний вірш дівчині на день народження. Такі побажання точно не залишать її байдужою.

Але далеко не всі можуть римувати побажання. Вибрати чудовий вірш до дня народження дівчини можна у цій добірці "Телеграфа".

Привітання у віршах дівчині

День народження настав

– тож прийми мої вітання

Побажати хочу – мрій!

Хай здійсняться всі бажання!

Незабутніх вражень віз,

Миру, злагоди й натхнення,

Сонце гріє хай твій дім

Щастя, світла і кохання!

***

В цей щасливий день народилася ти!

І з цього моменту почала цвісти,

Цвітом тим своїм радуєш всіх,

І вітання щирі ти прийми від усіх!

Бажаєм щастя, успіху, любові,

Щоб не було лихої долі,

Щоб весело в світі жилося,

Щоб що хотілось те й моглося!

***

Бажаю тобі фантастичного щастя,

Безкрайнього моря чудових подій.

Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,

А також цікавого втілення мрій.

Хай зорями радість тебе осипає,

Природа здоров'ям наділить міцним.

Тебе з днем народження я привітаю.

Хай щира любов завітає в твій дім!

***

Краплинку кохання тобі я бажаю,

Щоб пролісок синій став символом мрій,

Щоб в вечір весняний в квітучому саду

Тобі своє серце коханий відкрив.

Нехай поцілунки з лиця не зникають

Нехай вони будуть як сонячні дні

Нехай принесуть вони радість і щастя

Червону троянду в твоєму житті!

Гарний вірш дівчині на день народження

***

Життя хай дарує чудові моменти,

Яскраві емоції, гарні презенти

І друзів найкращих, з якими надійно,

Людину найближчу, з якою спокійно.

Бажаю знайти я улюблену справу,

Робота хай буде у тебе цікава.

Проблеми вирішуй свої на раз-два,

Щоб не "кипіла" твоя голова.

Бажаю достатку, щоб з маслом ікра.

Здоров'я міцного, здоров'я ж не гра.

І ще побажаю тобі наостанок:

Хай буде щасливим кожнісінький ранок!

Також "Телеграф" писав, якими словами привітати з днем народження колегу дівчину.