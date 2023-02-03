Красивий вірш дівчині на день народження: ніжні вітання
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Іменинниця буде в захваті від яскравого поетичного привітання
Неможливо уявити день народження без привітань. Тому рано чи пізно постає питання — як краще привітати дівчину з днем народження. Звичайно ж можна вибрати для неї традиційні добрі побажання, або ж здивувати її оригінальним вітанням. А ще можна подарувати гарний вірш дівчині на день народження. Такі побажання точно не залишать її байдужою.
Але далеко не всі можуть римувати побажання. Вибрати чудовий вірш до дня народження дівчини можна у цій добірці "Телеграфа".
Привітання у віршах дівчині
День народження настав
– тож прийми мої вітання
Побажати хочу – мрій!
Хай здійсняться всі бажання!
Незабутніх вражень віз,
Миру, злагоди й натхнення,
Сонце гріє хай твій дім
Щастя, світла і кохання!
***
В цей щасливий день народилася ти!
І з цього моменту почала цвісти,
Цвітом тим своїм радуєш всіх,
І вітання щирі ти прийми від усіх!
Бажаєм щастя, успіху, любові,
Щоб не було лихої долі,
Щоб весело в світі жилося,
Щоб що хотілось те й моглося!
***
Бажаю тобі фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,
А також цікавого втілення мрій.
Хай зорями радість тебе осипає,
Природа здоров'ям наділить міцним.
Тебе з днем народження я привітаю.
Хай щира любов завітає в твій дім!
***
Краплинку кохання тобі я бажаю,
Щоб пролісок синій став символом мрій,
Щоб в вечір весняний в квітучому саду
Тобі своє серце коханий відкрив.
Нехай поцілунки з лиця не зникають
Нехай вони будуть як сонячні дні
Нехай принесуть вони радість і щастя
Червону троянду в твоєму житті!
Гарний вірш дівчині на день народження
***
Життя хай дарує чудові моменти,
Яскраві емоції, гарні презенти
І друзів найкращих, з якими надійно,
Людину найближчу, з якою спокійно.
Бажаю знайти я улюблену справу,
Робота хай буде у тебе цікава.
Проблеми вирішуй свої на раз-два,
Щоб не "кипіла" твоя голова.
Бажаю достатку, щоб з маслом ікра.
Здоров'я міцного, здоров'я ж не гра.
І ще побажаю тобі наостанок:
Хай буде щасливим кожнісінький ранок!
Також "Телеграф" писав, якими словами привітати з днем народження колегу дівчину.