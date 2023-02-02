Як носити легінси, щоб вони не додавали ваги: чотири формули стильного образу (фото)

З легінсами можна скласти оригінальні образи, погравши з об'ємами

Незважаючи на те, що в моду цієї весни входять дуже широкі джинси, актуальними залишаються і легінси. Це улюблений предмет гардеробу багатьох модниць. Справді, у них дуже зручно. Головне, вміти вписувати легінси в образ так, щоб він не виглядав застарілим.

Як розповідає блог про стиль pumpyourstyle.studio в Інстаграм, створення правильного та актуального образу з легінсами не завжди просте завдання. Свої нюанси є для дівчат із типом фігури "трикутник". Обтягуючи стегна, легінси додають кілька сантиметрів обсягу.

За словами стилістів, варто звернути увагу на чотири формули образів з легінсами, а саме:

блейзер + легінси + худі + кросівки

блейзер + легінси + пуловер + жокейські чоботи

пальто/тренч + легінси + худі + кросівки

блейзер/пуловер + легінси + каблуки

У блозі зазначають, що головне правило при створенні гармонійного аутфіту з легінсами полягає в наступному: об’ємний верх, але не об’ємний низ. Тобто для того, щоб компенсувати необ’ємний поясний виріб (легінси), потрібно одягати більш об’ємний плечовий виріб, пояснили стилісти.

Крім того, дівчатам з типом фігури "трикутник" модні експерти рекомендують підбирати плечовий виріб таким чином, щоб він закінчувався на найширшій частині стегна. Такий прийом допоможе уникнути візуального збільшення стегон.

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