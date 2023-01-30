Найкрасивішій дівчині: вітання з днем народження

Здивуй красуню яскравим привітанням

Іменинниця з раннього ранку просто купається в привітаннях з днем народження і тоне в компліментах. Необов’язково вчити вірші та писати поеми, щоб порадувати гарну дівчину у її свято та запам’ятатися своїми побажаннями. Невеликі привітання своїми словами теж можуть зворушити до глибини душі, якщо будуть сказані від щирого серця.

"Телеграф" склав для вас добірку побажань, з якими не соромно прийти до прекрасної дівчини на день народження.

З днем народження красивій дівчині

Хочу привітати тебе із днем народження. Бажаю залишатися такою ж ніжною, доброю, жіночною, яскравою, задерикуватою, красивою. Нехай поряд з тобою будуть лише правильні люди. Бажаю, щоб у твоєму житті не було прикрощів і воно було сповнене яскравих подій! Вітаю!

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Ти дівчина запальничка, яка своєю появою може перетворити будь-який будній день на свято. Бажаю завжди залишатися найвеселішою, наймилішою і найпрекраснішою. Краси тобі, шикарного зовнішнього вигляду та внутрішнього стану.

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Як чудово, що на землі є такі милі дівчата, як ти. Я хочу, щоб ти була завжди здорова, багата та весела. Нехай звук моря будить тебе ранком, а ввечері доведеться вечеряти в Парижі. Нехай коханий здійснює всі твої мрії, а розчарування тобі ніколи не доведеться впізнати!

Прекрасній дівчині з днем народження

Тебе можна назвати зірочкою небесною. Тебе можна назвати красунею шикарною, а ще тебе можна назвати найчарівнішою мешканкою цієї планети. Нехай цей статус ніколи не втрачається і тобі вдається бути найяскравішою представницею прекрасної статі. З днем народження, найкрасивіша дівчино!

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Квітни, як пишна троянда. Будь унікальною та загадковою. Залишайся відкритою та ніжною. Нехай у тебе буде більше добрих зустрічей та приємних стосунків. Нехай злість, зрада та ненависть ніколи не житимуть у твоєму серці. Вітаю тебе від щирого серця!

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День твого народження – день солодощі та пишноти! Ти щодня хвилюєш моє слабке серце, воно вражене твоєю красою, добротою та чистотою! Ти – богиня, ти надихаєш і підіймаєш угору! Твої слова мають цілющий бальзам! Ти – королева мого серця! Будь щаслива!

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Дорога моя красива дівчинко, сьогодні хочу привітати тебе з днем народження! Бажаю море чудових та незабутніх моментів! Приймати всі життєві повороти хоч би якими вони були. Бо не буває радості без мрій! Будь щаслива! Мрій попри вік, мрії здійснюються завжди! Добробуту тобі, моя кохана!

Побажання найкрасивішій дівчині

Вітаю, красуне! Весела та мила! Нехай буде життя сповнене чудес, і радість хай чекає на тебе завжди! Все що тобі хочеться, хай швидше у тебе з'являється. Щасливої тобі долі! З днем народження!

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Від душі хочу я побажати -

Весело жити, не сумувати,

Бути завжди найкрасивішою,

Наймолодшою та найщасливішою,

Про тебе щоб говорили,

Надихали і любили,

Щоб доля була чудова

І у справах все було кльово!

"Телеграф" склав список подарунків, які в жодному разі не можна дарувати жінкам.