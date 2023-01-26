Красиві та оригінальні привітання дівчині з днем народження

"Телеграф" розповідає, як цікаво привітати дівчину з днем народження

У день народження іменинниця отримує дуже багато уваги, приймає на свою адресу найкращі побажання та вітання. Завжди хочеться здивувати та порадувати винуватицю урочистості, підібрати спеціально для неї неабияке привітання.

"Телеграф" підготував добірку гарних привітань із днем народження дівчині на будь-який смак. Тут можна знайти побажання у віршах та своїми словами, а також яскраві вітальні картинки.

Привітання дівчині у віршах

Сьогодні твій день, твоє свято чарівне,

Купайся у щасті, немов королівна,

Будь завжди веселою, горя не знай,

Усе, чого прагнеш — відкрито бажай,

Хай доля все сповнить з легкої руки

В народження день і на довгі роки!

Привітання милій дівчині

***

Нехай успішним буде кожен крок,

І стелиться твій шлях, неначе шовк.

Щоб ти могла дістати до зірок,

Здійснила у житті новий виток.

Хай буде радість на обличчі і в душі,

Щоб труднощі змогла усі пройти.

Удачі, щастя, фантастичних перемог,

Хороших друзів, радісних пригод!

***

З днем народження тебе!

Хай здоров’ячко буде,

Мир, любов, добро і ласка,

Хай буде життя, мов казка!

Щоб здійснилися бажання,

Були успіх та кохання,

Зичу радості й достатку,

Тепла у серці, в думках — порядку!

Побажання з днем народження дівчині у прозі

Вітаю найкрасивішу милу, привабливу, чудову та просто шикарну дівчину з днем народження! Бажаю, щоб тобі завжди посміхалася доля, яка подарує багато найпрекрасніших хвилин, чудових моментів, блискучих зустрічей, чудових новин та нових яскравих вражень!

***

З Днем народження! Бажаю розчинитися у святі, веселощі й забути про роботу та домашні дрібниці. Будь дивовижно красивою, карколомною, модною, юною, немов весна, і щасливою, як ніхто і ніколи!

Листівка дівчині з днем народження

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З Днем народження! Бажаю насолоджуватися кожною миттю життя, не переставати мріяти, брати максимум від кожного моменту та почувати себе завжди найщасливішою! Нехай у житті відбуваються нові прекрасні події та зустрічаються найпрекрасніші люди! І хай з кожним роком таких людей та подій буде якнайбільше!

Красиве привітання дівчині з днем народження

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