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Красивые и оригинальные поздравления девушке с днем рождения

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Что пожелать девушке на день рождения
Что пожелать девушке на день рождения. Фото pexels.com

"Телеграф" рассказывает, как интересно поздравить девушку с днем рождения

В день рождения именинница получает очень много внимания, принимает в свой адрес лучшие пожелания и поздравления. Всегда хочется удивить и порадовать виновницу торжества, подобрать специально для нее незаурядное поздравление.

"Телеграф" подготовил подборку красивых поздравлений с днем рождения девушке на любой вкус. Здесь можно найти пожелания в стихах и своими словами, а также яркие поздравительные картинки.

Поздравление девушке в стихах

Я желаю, чтобы в жизни

Ты не знала бы проблем,

Чтобы был бы друг надежный,

В жизни — выбор осторожный,

Чтоб заботы и печали

От тебя бы убегали!

Чтоб на жизненном пути,

Все желанья исполнялись,

Все дарили бы стихи,

И без ума в тебя влюблялись!

милой девушке с днем рождения
Пздравление милй девушке

***

Поздравления от сердца –

Для настоящей леди!

Красивой, умной, молодой

С доброй и родной душой!

Желаю исполнения всех благ,

И жить всегда по-королевски,

Чтобы носили на руках,

И баловали не по-детски!

Ведь ты – мечта, очарование,

Такой, как ты – зеленый свет!

Пусть исполняются желания,

Не будет ни проблем, ни бед!

***

Приятно поздравить тебя с днем рожденья!

С днем для подарков и развлечения,

С радостью, весельем до утра —

Раз в год наступает такая пора!

И потом всё пусть будет, как нужно —

Успешно, забавно, активно и дружно,

С друзьями, с родными, со всеми на свете,

Чтобы хватало счастья на планете!

Пожелания с днем рождения девушке в прозе

Поздравляю самую красивую милую, обаятельную, замечательную и просто шикарную девушку с днём рождения! Желаю, чтобы тебе всегда улыбалась судьба, которая подарит много самых прекрасных минут, восхитительных моментов, блестящих встреч, отличных новостей и новых ярких впечатлений!

***

С днем рождения! Желаю раствориться в празднике, веселье и забыть о работе и домашних мелочах. Будь умопомрачительно красивой, сногсшибательной, модной, юной, словно весна, и счастливой, как никто и никогда!

очень красивое поздравление с днем рождения девушке
Девушке с днем рождения

***

С днем рождения! Желаю наслаждаться каждым мгновением жизни, не переставать мечтать, брать максимум от каждого момента и чувствовать себя всегда самой счастливой! Пусть в жизни происходят новые прекрасные события и встречаются самые замечательные люди! И пусть с каждым годом таких людей и событий будет как можно больше!

поздравление ко дню рождения девушке
Красивое поздравление девушке

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравлять с днем рождения женщин во время войны.

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