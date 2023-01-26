Красивые и оригинальные поздравления девушке с днем рождения
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"Телеграф" рассказывает, как интересно поздравить девушку с днем рождения
В день рождения именинница получает очень много внимания, принимает в свой адрес лучшие пожелания и поздравления. Всегда хочется удивить и порадовать виновницу торжества, подобрать специально для нее незаурядное поздравление.
"Телеграф" подготовил подборку красивых поздравлений с днем рождения девушке на любой вкус. Здесь можно найти пожелания в стихах и своими словами, а также яркие поздравительные картинки.
Поздравление девушке в стихах
Я желаю, чтобы в жизни
Ты не знала бы проблем,
Чтобы был бы друг надежный,
В жизни — выбор осторожный,
Чтоб заботы и печали
От тебя бы убегали!
Чтоб на жизненном пути,
Все желанья исполнялись,
Все дарили бы стихи,
И без ума в тебя влюблялись!
***
Поздравления от сердца –
Для настоящей леди!
Красивой, умной, молодой
С доброй и родной душой!
Желаю исполнения всех благ,
И жить всегда по-королевски,
Чтобы носили на руках,
И баловали не по-детски!
Ведь ты – мечта, очарование,
Такой, как ты – зеленый свет!
Пусть исполняются желания,
Не будет ни проблем, ни бед!
***
Приятно поздравить тебя с днем рожденья!
С днем для подарков и развлечения,
С радостью, весельем до утра —
Раз в год наступает такая пора!
И потом всё пусть будет, как нужно —
Успешно, забавно, активно и дружно,
С друзьями, с родными, со всеми на свете,
Чтобы хватало счастья на планете!
Пожелания с днем рождения девушке в прозе
Поздравляю самую красивую милую, обаятельную, замечательную и просто шикарную девушку с днём рождения! Желаю, чтобы тебе всегда улыбалась судьба, которая подарит много самых прекрасных минут, восхитительных моментов, блестящих встреч, отличных новостей и новых ярких впечатлений!
***
С днем рождения! Желаю раствориться в празднике, веселье и забыть о работе и домашних мелочах. Будь умопомрачительно красивой, сногсшибательной, модной, юной, словно весна, и счастливой, как никто и никогда!
***
С днем рождения! Желаю наслаждаться каждым мгновением жизни, не переставать мечтать, брать максимум от каждого момента и чувствовать себя всегда самой счастливой! Пусть в жизни происходят новые прекрасные события и встречаются самые замечательные люди! И пусть с каждым годом таких людей и событий будет как можно больше!
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