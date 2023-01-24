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С именинами, Алёнка! Красивые и душевные поздравления на День ангела Алёны

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Алёны на любой вкус
Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Алёны на любой вкус. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте поздравить Алёнку с именинами

Имя Алёна, — далеко не самое распространенное, но все равно очень красивое. Ранее мы рассказали, что оно значит и когда все Дни ангела Алёны в году. Теперь же "Телеграф" приготовил порцию отличных вариантов поздравлений с именинами для Алёнки на любой вкус.

Короткие поздравления с Днем ангела Алёны

  • С Днем ангела, Алёна! Желаю, чтобы твои руки знали только тяжесть букетов, а ноги уставали только от веселых прогулок. Будь счастлива, здорова и радуйся жизни на полную!
  • В день именин желаю тебе, Алёна, всегда быть счастливой и получать от жизни одно удовольствие, чтобы все беды и неприятности обходили тебя стороной, — ангел-хранитель тебе в этом поможет.
  • Дорогая Алёнка, поздравляю с именинами! Пусть каждый день дарит тебе незабываемые приятные моменты, вокруг будут только верные и надежные люди, а все самые заветные желания сбываются без долгих промедлений.
  • Алёнушка, с Днем ангела! Пусть твой ангел-покровитель любит тебя, лелет и оберегает от всех бед. Свети как звездочка и радуйся каждому мгновению жизни!
  • Алёна, желаю сегодня и каждый день быть бодрой, здоровой и полной сил двигаться на пути к своим мечтам. С Днем ангела, ты лучшая!

Открытки для поздравления на День ангела Алёны

Именины Алены — картинки и открытки с Днем ангела Алена
Открытка с Днем ангела Алены
Прикольные поздравления на День ангела Алены
День ангела Алены — поздравления с именинами Алена
Поздравление с Днем ангела Алена
Алена с Днем ангела — открытки на именины Алены

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему дарить второй половинке телефон на праздник, — плохая идея.

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