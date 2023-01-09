Наглые, толстые и очень голодные: свежая подборка смешных видео с котиками
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Дарим заряд позитива на день без СМС и регистрации
После праздников на многих накатывает апатия и невеселые мысли, однако не стоит давать шансов такому настроению, — подборка смешных видео с котиками быстро его исправит.
"Телеграф" собрал вместе 10 лучших (по нашему мнению) видео с котиками за последнее время из трендов TikTok, которые гарантированно заставят улыбнуться.
Некоторые котики после новогодних праздников так располнели, что любо глядеть:
Другие все равно невероятно голодны.
И Вы только посмотрите на этого котика, который спокойно спит под обстрелами, и заинтересованно реагирует только на предложение покушать!
Но не всем котам достается еда просто так, некоторым сначала приходится порыбачить. Ну, или хорошенько покричать на того, кто рыбачит, — тоже работа.
Другие котики выше низменных забот о еде и заняты таким важным делом как отдых (наверное, уже покушали).
А если Вы уже и поели, и отдохнули, — то всегда можно нагло подебоширить.
Если этой подборки Вам показалось мало, — предлагаем также ознакомиться с:
- подборкой 10 смешных пранков над любимыми;
- смешными видео, как коты переворачивают елки;
- подборкой экстремальных видео, которые заставят Вас затаить дыхание.