Наглые, толстые и очень голодные: свежая подборка смешных видео с котиками

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После праздников на многих накатывает апатия и невеселые мысли, однако не стоит давать шансов такому настроению, — подборка смешных видео с котиками быстро его исправит.

"Телеграф" собрал вместе 10 лучших (по нашему мнению) видео с котиками за последнее время из трендов TikTok, которые гарантированно заставят улыбнуться.

Некоторые котики после новогодних праздников так располнели, что любо глядеть:

Другие все равно невероятно голодны.

И Вы только посмотрите на этого котика, который спокойно спит под обстрелами, и заинтересованно реагирует только на предложение покушать!

Но не всем котам достается еда просто так, некоторым сначала приходится порыбачить. Ну, или хорошенько покричать на того, кто рыбачит, — тоже работа.

Другие котики выше низменных забот о еде и заняты таким важным делом как отдых (наверное, уже покушали).

А если Вы уже и поели, и отдохнули, — то всегда можно нагло подебоширить.

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