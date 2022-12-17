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Тревожные и как никогда изобретательные: свежие мемы про украинцев во время войны

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Собрали свежую порцию жизненных мемов
Собрали свежую порцию жизненных мемов. Фото telegraf.com.ua

Любые невзгоды, — лишь еще один повод для мемов в Украине

Очередной массированный обстрел Украины, который россияне провели 16 декабря, многих выбил из колеи, однако чувство юмора, — один из лучших способов поддерживать здоровую психику в стрессовых условиях.

Для этого "Телеграф" собрал порцию свежих мемов про украинцев во время войны, — среди них каждый сможет узнать себя.

Прежде всего, не забываем сохранять оптимизм даже в самых сложных условиях:

Мемы про украинцев, отключения электричества и воды
Мемы с Кучмой
Мемы про украинцев во время войны
Мем про украинцев во время войны
Мем кравчучка с пулеметом
Мем про Буданова и Залужного

Остаемся отважными, как этот котик, который беззаботно спит и потягивается под обстрелами:

Не забываем хорошо спать, ловим связь и занимаемся арт-терапией, наблюдая за ежедневным приростом потерь врага и видео работы украинских военных:

Мем про сон и отключения электричества в Украине
Мем про отсутствие связи без света в Украине
Мем про арт терапию, войну и потери россии
Мем про электрохарчування

Следуем лайфхакам на случай отключений и ищем альтернативные источники энергии без света:

Мем про лайфхаки во время отключения электричества
Мем про генераторы и отключения электричества в Украине
Мем про генераторы и отключения электричества в Украине

Готовимся к Новому году и не забываем, кто наш враг:

Мем про русню и Новый год
Мем про русню Симпсоны

Ждем весны и Победы Вооруженных сил Украины над оккупантами:

Мем про победу Украины весной 2023
Мем про развал россии

И просто остаемся самыми светлыми котиками даже в самых сложных условиях.

Мем про отключения света в Украине с котом
Мем про поражение россии с котом

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