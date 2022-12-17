Тревожные и как никогда изобретательные: свежие мемы про украинцев во время войны
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Любые невзгоды, — лишь еще один повод для мемов в Украине
Очередной массированный обстрел Украины, который россияне провели 16 декабря, многих выбил из колеи, однако чувство юмора, — один из лучших способов поддерживать здоровую психику в стрессовых условиях.
Для этого "Телеграф" собрал порцию свежих мемов про украинцев во время войны, — среди них каждый сможет узнать себя.
Прежде всего, не забываем сохранять оптимизм даже в самых сложных условиях:
Остаемся отважными, как этот котик, который беззаботно спит и потягивается под обстрелами:
Не забываем хорошо спать, ловим связь и занимаемся арт-терапией, наблюдая за ежедневным приростом потерь врага и видео работы украинских военных:
Следуем лайфхакам на случай отключений и ищем альтернативные источники энергии без света:
Готовимся к Новому году и не забываем, кто наш враг:
Ждем весны и Победы Вооруженных сил Украины над оккупантами:
И просто остаемся самыми светлыми котиками даже в самых сложных условиях.
Если Вам показалось мало этой порции мемов для поднятия настроения, предлагаем также ознакомиться с:
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