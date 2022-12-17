Тревожные и как никогда изобретательные: свежие мемы про украинцев во время войны

Любые невзгоды, — лишь еще один повод для мемов в Украине

Очередной массированный обстрел Украины, который россияне провели 16 декабря, многих выбил из колеи, однако чувство юмора, — один из лучших способов поддерживать здоровую психику в стрессовых условиях.

Для этого "Телеграф" собрал порцию свежих мемов про украинцев во время войны, — среди них каждый сможет узнать себя.

Прежде всего, не забываем сохранять оптимизм даже в самых сложных условиях:

Остаемся отважными, как этот котик, который беззаботно спит и потягивается под обстрелами:

Не забываем хорошо спать, ловим связь и занимаемся арт-терапией, наблюдая за ежедневным приростом потерь врага и видео работы украинских военных:

Следуем лайфхакам на случай отключений и ищем альтернативные источники энергии без света:

Готовимся к Новому году и не забываем, кто наш враг:

Ждем весны и Победы Вооруженных сил Украины над оккупантами:

И просто остаемся самыми светлыми котиками даже в самых сложных условиях.

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