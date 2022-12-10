Коты vs елки: 10 смешных видео для новогоднего настроения

В этом году украинцам не до праздников, но хотя бы на смешных котов посмотреть надо обязательно

Хотя погода, постоянные отключения света и напряженная ситуация на фронте в Украине не дают возможности полноценно наслаждаться радостями жизни, все равно не стоит забывать поднимать себе настроение, — ведь от него зависит и здоровье нашей психики.

Чтобы помочь улыбнуться даже самому грустному человеку, собрали подборку из смешных роликов с котами, сражающимися с елками (ведь до Нового года осталось всего несколько недель, представляете?).

Коты традиционно каждый год веселят беготней за елками, ведь новые предметы в доме, мишура, блестящие гирлянды и игрушки, — все это не может оставить равнодушным усатых охотников.

И очень часто их приступы любознательности заканчиваются падением елок, уничтожением украшений и хлопотами для хозяев. Но зато смотреть на это, — очень весело.

Собрали для Вас 10 лучших, по нашему мнению, роликов с котами и елками из трендов TikTok, и для удобства просмотра объединили их в один ролик:

В качестве бонуса держите еще несколько картинок с новогодними мурчащими разбойниками.

Если Вам показалось мало этой подборки для поднятия настроения, предлагаем также вспомнить, как особо заботливые сотрудники СБУ зацензурили морду кота на фото следственного процесса.