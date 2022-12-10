Коти vs ялинки: 10 смішних відео для новорічного настрою

Цього року українцям не до свят, але хоча б на кумедних котів подивитися треба обов’язково

Хоча погода, постійні відключення світла та напружена ситуація на фронті в Україні не дають можливості повноцінно насолоджуватися радощами життя, все одно не варто забувати піднімати собі настрій, адже від нього залежить і здоров’я нашої психіки.

Щоб допомогти посміхнутися навіть найсумнішій людині, зібрали добірку зі смішних роликів з котами, що борються з ялинками (адже до Нового року залишилося лише кілька тижнів, уявляєте?).

Коти традиційно щороку веселять біганиною за ялинками, адже нові предмети в будинку, мішура, блискучі гірлянди та іграшки — все це не може залишити байдужим вусатих мисливців.

І дуже часто їх напади допитливості закінчуються падінням ялинок, знищенням прикрас та клопотами для господарів. Але зате дивитися на це дуже весело.

Зібрали для Вас 10 найкращих, на нашу думку, роликів з котами та ялинками з трендів TikTok, і для зручності перегляду об’єднали їх в один ролик:

Як бонус тримайте ще кілька картинок з новорічними розбійниками-муркотунами:

Якщо Вам здалося мало цієї підбірки для підняття настрою, пропонуємо також згадати, як особливо дбайливі співробітники СБУ зацензурили мордочку кота на фото слідчого процесу.