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Тривожні та як ніколи винахідливі: свіжі меми про українців під час війни

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали свіжу порцію життєвих мемів Новина оновлена 17 грудня 2022, 14:37
Зібрали свіжу порцію життєвих мемів. Фото telegraf.com.ua

Будь-які негаразди — лише ще один привід для мемів в Україні

Черговий масований обстріл України, який росіяни провели 16 грудня, багатьох вибив із колії, проте почуття гумору — один із найкращих способів підтримувати здорову психіку у стресових умовах.

Для цього "Телеграф" зібрав порцію свіжих мемів про українців під час війни, серед них кожен зможе впізнати себе.

Насамперед, не забуваємо зберігати оптимізм навіть у найскладніших умовах:

Меми про українців, відключення електрики та води
Меми з Кучмою
Меми про українців під час війни
Мем про українців під час війни
Мем кравчучка з кулеметом
Мем про Буданова та Залужного

Залишаємось відважними, як цей котик, який безтурботно спить і потягується під обстрілами:

Не забуваємо добре спати, ловимо зв’язок та займаємося арт-терапією, спостерігаючи за щоденним приростом втрат ворога та відео роботи українських військових:

Мем про сон та відключення електрики в Україні
Мем про відсутність зв’язку без світла в Україні
Мем про арт терапію, війну та втрати росії
Мем про електрохарчування

Слідуємо лайфхакам на випадок відключень та шукаємо альтернативні джерела енергії без світла:

Мем про лайфхаки під час відключення електрики
Мем про генератори та відключення електрики в Україні
Мем про генератори та відключення електрики в Україні

Готуємося до Нового року і не забуваємо, хто наш ворог:

Мем про русню та Новий рік
Мем про русню Сімпсони

Чекаємо на весну та Перемогу Збройних сил України над окупантами:

Мем про перемогу України навесні 2023
Мем про розвал росії

І просто залишаємося найсвітлішими котиками навіть у найскладніших умовах.

Мем про відключення світла в Україні з котом
Мем про поразку росії з котом

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Теги:
#Гумор #Меми