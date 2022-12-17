Тривожні та як ніколи винахідливі: свіжі меми про українців під час війни
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Будь-які негаразди — лише ще один привід для мемів в Україні
Черговий масований обстріл України, який росіяни провели 16 грудня, багатьох вибив із колії, проте почуття гумору — один із найкращих способів підтримувати здорову психіку у стресових умовах.
Для цього "Телеграф" зібрав порцію свіжих мемів про українців під час війни, серед них кожен зможе впізнати себе.
Насамперед, не забуваємо зберігати оптимізм навіть у найскладніших умовах:
Залишаємось відважними, як цей котик, який безтурботно спить і потягується під обстрілами:
Не забуваємо добре спати, ловимо зв’язок та займаємося арт-терапією, спостерігаючи за щоденним приростом втрат ворога та відео роботи українських військових:
Слідуємо лайфхакам на випадок відключень та шукаємо альтернативні джерела енергії без світла:
Готуємося до Нового року і не забуваємо, хто наш ворог:
Чекаємо на весну та Перемогу Збройних сил України над окупантами:
І просто залишаємося найсвітлішими котиками навіть у найскладніших умовах.
Якщо Вам здалося мало цієї порції мемів для підняття настрою, пропонуємо також ознайомитись з:
- відео, як котики смішно перевертають новорічні ялинки;
- підбіркою веселих пранків над близькими.