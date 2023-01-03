Кадры, от которых перехватывает дыхание: 10 экстремальных и очень впечатляющих видео

Трюки выполнены профессионалами, повторять их без подготовки не стоит

За суровыми реалиями жизни в Украине во время войны и всеми плохими новостями мы стали забывать, какой яркой и необычной может быть жизнь.

"Телеграф" собрал десятку эффектных видео из трендов TikTok, которые гарантированно удивят Вас.

На роликах показаны различные трюки, опасные прыжки и просто впечатляющие кадры природы. Хотя это просто видео, но даже через экран от таких сцен тоже вырабатывается адреналин.

Для удобства просмотра мы объединили подборку 10 роликов в одно видео и залили его на YouTube:

Обращаем Ваше внимание на то, что все приемы выполнены профессионалами, и повторять их категорически не рекомендуется, — подборка сделана исключительно в ознакомительных и развлекательных целях!

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