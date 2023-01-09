Нахабні, товсті та дуже голодні: свіжа добірка смішних відео з котиками

Даруємо заряд позитиву на день без СМС та реєстрації

Після свят на багатьох накочує апатія та невеселі думки, проте не варто давати шансів такому настрою — добірка смішних відео з котиками швидко його виправить.

"Телеграф" зібрав разом 10 найкращих (на нашу думку) відео з котиками за останній час із трендів TikTok, які гарантовано змусять усміхнутися.

Деякі котики після новорічних свят так погладшали, що любо дивитися:

Інші все одно неймовірно голодні.

І Ви тільки подивіться на цього котика, який спокійно спить під обстрілами, та зацікавлено реагує лише на пропозицію поїсти!

Але не всім котам дістається їжа просто так, деяким спочатку доводиться порибалити. Ну, чи добряче поволати на того, хто рибачить, — теж робота.

Інші котики вищі за турботи про їжу і зайняті такою важливою справою як відпочинок (напевно, вже поїли).

А якщо Ви вже і поїли, і відпочили, то завжди можна нахабно подебоширити.

Якщо цієї добірки Вам здалося мало, пропонуємо також ознайомитися з: