Именины Алёны в 2023 году: все дни, когда Алёна празднует День ангела

Есть две версии о том, откуда произошло имя Алёна

Имя Алёна, — не самое распространенное на сегодняшний день в Украине, но очень интересное. "Телеграф" разобрался, что оно значит и когда все Дни ангела Алёны в году.

Значение имени Алёна

Многие уверены, что Алёна, — просто форма имени Елены и соответственно значит "солнечная", "огненная", однако на сегодня оно уже является вполне самостоятельным именем.

Кроме того, есть и отдельная версия, откуда могло появиться имя Алёна, — от слова "аланы", по названию кочевых племен скифо-сарматского происхождения, которые в том числе были и на территории современной Украины.

Среди известных носительниц имени Алёна можно упомянуть таких украинок как певица Алёна Винницкая, рэп-исполнительница Алёна Савраненко (Alyona Alyona), военная Алёна Кушнир, политик Алёна Бабак, теннисистка Алёна Бондаренко.

Когда День ангела Алёны?

Хотя имя Алёны стало самостоятельным, его церковным вариантом остается имя Елена, и покровителями Алён выступают святые и мученицы Елены.

Так, Алёна отмечает День ангела 10 раз в году. Главные именины Алёны в день памяти мученицы Елены 28 января и равноапостольной царицы Елены Константинопольской 3 июня.

Кроме того, отмечаются и такие дни именин как: 19 марта, 7 июня, 8 июня, 10 июня, 24 июля, 10 августа, 17 сентября, 12 ноября.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя дарить близким женщинам телефоны, — согласно с народными приметами, ничего хорошего им этот подарок не принесет.