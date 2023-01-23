Іменини Альони у 2023 році: всі дні, коли Альона святкує День ангела

Є дві версії про те, звідки походить ім’я Альона

Ім’я Альона — не найпоширеніше на сьогодні в Україні, але дуже цікаве. "Телеграф" розібрався, що воно означає і коли всі Дні ангела Альони на рік.

Значення імені Альона

Багато хто впевнений, що Альона — просто форма імені Олени і відповідно означає "сонячна", "вогненна", проте на сьогодні це вже цілком самостійне ім’я.

Крім того, є й окрема версія, звідки могло з’явитися ім’я Альона — від слова "алани", за назвою кочових племен скіфо-сарматського походження, які, зокрема, були і на території сучасної України.

Серед відомих носительок імені Альона можна згадати таких українок як співачка Альона Вінницька, реп-виконавиця Альона Савраненко (Alyona Alyona), військова Альона Кушнір, політик Альона Бабак, тенісистка Альона Бондаренко.

Коли День ангела Альони?

Хоча ім’я Альона стало самостійним, його церковним варіантом залишається ім’я Олена, і покровителями Альон виступають святі та мучениці Олени.

Так, Альона відзначає День ангела 10 разів на рік. Головні іменини Альони в день пам’яті мучениці Олени 28 січня та рівноапостольної цариці Олени Константинопольської 3 червня.

Крім того, відзначаються і такі дні іменин як: 19 березня, 7 червня, 8 червня, 10 червня, 24 липня, 10 серпня, 17 вересня, 12 листопада.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна дарувати близьким жінкам телефони, — згідно з народними прикметами, нічого хорошого їм цей подарунок не принесе.