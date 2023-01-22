Іменини Олени у 2023 році: всі дні, коли Олена святкує День ангела
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Є багато версій про те, звідки походить ім’я Олена
Ім’я Олена — одне з найпопулярніших в Україні та в усьому світі загалом. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, і коли всі іменини Олени на рік.
Значення імені Олена
Точна етимологія імені незрозуміла, прийнято вважати, що ім’я Єлена походить від імені давньогрецького бога Сонця Геліоса і перекладається як "сонячний промінь", "сонячне світло". Крім того, воно могло походити від слова "елліни" — так називали себе греки, або ж від грецького "елені", що перекладається як "факел". Однією з найвідоміших носіїв цього імені є Єлена Прекрасна (Троянська, Спартанська), героїня давньогрецької міфології. Також було дорійське божество родючості Єлена, яке вшановувалося в Спарті.
На території сучасної України ім'я Єлена трансформувалося в Олена, — для східнослов'янських мов характерна заміна початково "є" на "о".
У народі також використовуються форми імені Лєна, Альона, Хелена, Ілена, Ялена, Елін, Еліна, Ілона — деякі з цих форм давно використовуються як самостійні імена. В Україні також популярна форма "Оленка".
Коли День ангела Олени?
Носії імені Олена десять разів на рік відзначають іменини за православним церковним календарем.
Перерахуємо всі Дні ангела Олени (головні виділили жирним):
- 28 січня, — мучениця Олена;
- 19 березня, 3 червня — рівноапостольна цариця Олена Константинопольська;
- 7 червня, — преподобномучениця Олена Коробкова;
- 8 червня, — дочка апостола Алфея Свята Олена;
- 10 червня, — преподобна Олена Дівєєвська (Мантурова);
- 24 липня — рівноапостольна княгиня Ольга (у хрещенні Олена);
- 10 серпня, — преподобномучениця інокиня Олена Асташікіна;
- 17 вересня, — мучениця Олена Чернова;
- 12 листопада, — преподобна королева Олена Сербська.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які, здавалося б, невинні подарунки не можна дарувати родичам за народними прикметами, щоб не нашкодити їм.