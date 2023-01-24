Оленко, з іменинами! Гарні листівки та душевні привітання на День ангела Олени

Не забудьте привітати Оленку з іменинами

Ім’я Олена — дуже красиве та поширене як в Україні, так і в багатьох країнах світу. Раніше ми розповіли, що воно означає і коли всі Дні ангела Олени на рік. Тепер "Телеграф" зібрав добірку привітань у віршах, прозі, картинках та листівках на іменини Лєночки.

Короткі привітання з Днем ангела Олени

Лєнчик, від серця вітаю з Днем ангела, бажаю більше веселощів, щирого кохання, запаморочливих досягнень. Завжди залишайся такою чарівною, доброю, забавною та неповторною.

З Днем ангела Олени, люба! Нехай кожен день у житті дає тобі привід усміхатися і радіти, адже ти народжена сяяти.

Оленко, з іменинами! Бажаю втілення всіх мрій, цікавих занять, досягнення цілей та міцного здоров’я. Ти — неповторна, і гідна найкращого.

Олено, з Днем ангела! Будь завжди такою прекрасною, премудрою, талановитою та чарівною. Нехай тебе завжди оточує любов близьких та супроводжує успіх.

Олено, в день твоїх іменин бажаю тобі знайти в житті те, що шукаєш. Нехай твої заняття будуть цікавими, оточуючі люди не розчаровують, а відображення у дзеркалі тішить щодня.

Листівки для привітання на День ангела Олени

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які сім подарунків краще не варто дарувати жінці на свято.