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Оленко, з іменинами! Гарні листівки та душевні привітання на День ангела Олени

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Олени на будь-який смак Новина оновлена 24 січня 2023, 17:38
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Олени на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Оленку з іменинами

Ім’я Олена — дуже красиве та поширене як в Україні, так і в багатьох країнах світу. Раніше ми розповіли, що воно означає і коли всі Дні ангела Олени на рік. Тепер "Телеграф" зібрав добірку привітань у віршах, прозі, картинках та листівках на іменини Лєночки.

Короткі привітання з Днем ангела Олени

  • Лєнчик, від серця вітаю з Днем ангела, бажаю більше веселощів, щирого кохання, запаморочливих досягнень. Завжди залишайся такою чарівною, доброю, забавною та неповторною.
  • З Днем ангела Олени, люба! Нехай кожен день у житті дає тобі привід усміхатися і радіти, адже ти народжена сяяти.
  • Оленко, з іменинами! Бажаю втілення всіх мрій, цікавих занять, досягнення цілей та міцного здоров’я. Ти — неповторна, і гідна найкращого.
  • Олено, з Днем ангела! Будь завжди такою прекрасною, премудрою, талановитою та чарівною. Нехай тебе завжди оточує любов близьких та супроводжує успіх.
  • Олено, в день твоїх іменин бажаю тобі знайти в житті те, що шукаєш. Нехай твої заняття будуть цікавими, оточуючі люди не розчаровують, а відображення у дзеркалі тішить щодня.

Листівки для привітання на День ангела Олени

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які сім подарунків краще не варто дарувати жінці на свято.

Теги:
#Поздоровлення #Олена #День ангела #Іменини