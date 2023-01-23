Замість "Вагітна о 16": СТБ запропонували список шоу, які б дивилися всі

Серед варіантів "Моя однокласниця — колаборантка" та "Розмінування ведуть екстрасенси"

Багато обурення та критики викликав запуск шоу "Вагітна у 16" на СТБ, — українці вважають, що під час війни такі програми не є актуальними. Натомість вони запропонували в соцмережах кілька варіантів шоу, які б точно дивилися глядачі в цей непростий час.

Жартівне відео про це опублікувала на своєму каналі в TikTok користувач з ником @he_helga.

Вона розповіла, що мріяла б побачити на СТБ такі шоу як "Донатять всі", "Моя однокласниця — колаборантка", "Кохана, ми вбиваємо р**ню", "Міняю жінку на тютюн та люльку".

На її думку, такі шоу могли б стати актуальною заміною програм "Танцюють всі", "Кохана, ми вбиваємо дітей", "Міняю жінку" та інших.

Варто зауважити, що в коментарях українці погодилися, що хотіли б подивитись такі шоу, і запропонували ще свої варіанти: "Розмінування ведуть екстрасенси", "Танці з козаками".

Нагадаємо, раніше в мережі також жартома припустили, які голлівудські актори могли б зіграти в шоу про події в Україні — деякі ролі Вас можуть здивувати.