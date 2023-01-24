З іменинами, Альона! Гарні та душевні привітання на День ангела Альони

Не забудьте привітати Альону з іменинами

Ім’я Альона — далеко не найпоширеніше, але все одно дуже гарне. Раніше ми розповіли, що воно означає і коли всі Дні ангела Альони на рік. Тепер "Телеграф" приготував порцію відмінних варіантів привітань з іменинами для Альони на будь-який смак.

Короткі привітання з Днем ангела Альони

З Днем ангела, Альона! Бажаю, щоб твої руки знали тягар лише букетів, а ноги втомлювалися тільки від веселих прогулянок. Будь щаслива, здорова і радуйся життю на повну!

У день іменин бажаю тобі, Альоно, завжди бути щасливою і отримувати від життя одне задоволення, щоб усі біди й неприємності обходили тебе, — ангел-охоронець тобі в цьому допоможе.

Дорога Альона, вітаю з іменинами! Нехай кожен день дарує тобі незабутні приємні моменти, навколо будуть тільки вірні та надійні люди, а всі найзаповітніші бажання збуваються без довгих зволікань.

Альонка, з Днем ангела! Нехай твій ангел-покровитель любить тебе, плекає і оберігає від усіх бід. Світи як зірочка і радуйся кожній миті життя!

Альона, бажаю сьогодні і щодня бути бадьорою, здоровою та повною сил рухатися на шляху до своїх мрій. З Днем ангела, ти найкраща!

Листівки для привітання на День ангела Альони

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому дарувати другій половинці телефон на свято — погана ідея.