З іменинами, Альона! Гарні та душевні привітання на День ангела Альони
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Не забудьте привітати Альону з іменинами
Ім’я Альона — далеко не найпоширеніше, але все одно дуже гарне. Раніше ми розповіли, що воно означає і коли всі Дні ангела Альони на рік. Тепер "Телеграф" приготував порцію відмінних варіантів привітань з іменинами для Альони на будь-який смак.
Короткі привітання з Днем ангела Альони
- З Днем ангела, Альона! Бажаю, щоб твої руки знали тягар лише букетів, а ноги втомлювалися тільки від веселих прогулянок. Будь щаслива, здорова і радуйся життю на повну!
- У день іменин бажаю тобі, Альоно, завжди бути щасливою і отримувати від життя одне задоволення, щоб усі біди й неприємності обходили тебе, — ангел-охоронець тобі в цьому допоможе.
- Дорога Альона, вітаю з іменинами! Нехай кожен день дарує тобі незабутні приємні моменти, навколо будуть тільки вірні та надійні люди, а всі найзаповітніші бажання збуваються без довгих зволікань.
- Альонка, з Днем ангела! Нехай твій ангел-покровитель любить тебе, плекає і оберігає від усіх бід. Світи як зірочка і радуйся кожній миті життя!
- Альона, бажаю сьогодні і щодня бути бадьорою, здоровою та повною сил рухатися на шляху до своїх мрій. З Днем ангела, ти найкраща!
Листівки для привітання на День ангела Альони
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому дарувати другій половинці телефон на свято — погана ідея.