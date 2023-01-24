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З іменинами, Альона! Гарні та душевні привітання на День ангела Альони

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Альони на будь-який смак Новина оновлена 24 січня 2023, 18:07
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Альони на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Альону з іменинами

Ім’я Альона — далеко не найпоширеніше, але все одно дуже гарне. Раніше ми розповіли, що воно означає і коли всі Дні ангела Альони на рік. Тепер "Телеграф" приготував порцію відмінних варіантів привітань з іменинами для Альони на будь-який смак.

Короткі привітання з Днем ангела Альони

  • З Днем ангела, Альона! Бажаю, щоб твої руки знали тягар лише букетів, а ноги втомлювалися тільки від веселих прогулянок. Будь щаслива, здорова і радуйся життю на повну!
  • У день іменин бажаю тобі, Альоно, завжди бути щасливою і отримувати від життя одне задоволення, щоб усі біди й неприємності обходили тебе, — ангел-охоронець тобі в цьому допоможе.
  • Дорога Альона, вітаю з іменинами! Нехай кожен день дарує тобі незабутні приємні моменти, навколо будуть тільки вірні та надійні люди, а всі найзаповітніші бажання збуваються без довгих зволікань.
  • Альонка, з Днем ангела! Нехай твій ангел-покровитель любить тебе, плекає і оберігає від усіх бід. Світи як зірочка і радуйся кожній миті життя!
  • Альона, бажаю сьогодні і щодня бути бадьорою, здоровою та повною сил рухатися на шляху до своїх мрій. З Днем ангела, ти найкраща!

Листівки для привітання на День ангела Альони

Іменини Альони — картинки та листівки з Днем ангела Альона українською
Листівка з Днем ангела Альони українською
Прикольні вітання на День ангела Альони українською
День ангела Альони — вітання з іменинами Альона українською
Вітання з Днем ангела Альона українською
Альона з Днем ангела — листівки на іменини Альони українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому дарувати другій половинці телефон на свято — погана ідея.

Теги:
#Поздоровлення #Алена #День ангела #Іменини