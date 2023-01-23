Чотирьом знакам Зодіаку удача посміхатиметься упродовж цілого 2023 року

Дізнайтесь, в яких справах фортуна буде супроводжувати 4 знаки Зодіаку

Протягом 2023 року нічні світила будуть допомагати на кожному кроці чотирьом представникам зодіакального кола.

Український астролог Олена Олійник розповіла, що буде неймовірно щастити у всіх сферах життя людям, народженим під сузір'ями Стрільця, Козерога, Водолія і Риб.

Стрілець

Вам удача сприятиме в розвитку хобі. Хтозна, можливо, ваше захоплення почне приносити дохід чи стане вашою професією. Хороший час для покращення стосунків із дітьми, коханими. Ви спостерігатимете за успіхами своїх близьких людей. Вам везтиме тоді, коли ви будете віддаватися натхненню і займатися справами, які приносять моральне задоволення. Творчий підхід допоможе і в щоденній рутині, і в професійній діяльності. Більше бувайте на людях. Чого чекати сьогодні Стрільцю, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Козеріг

Вдалий період для покращення житлово-побутових умов. Вам можуть запропонувати більші за площею апартаменти або ви переїдете жити до своїх знайомих, які мають краще житло, ніж ви. В будь-якому випадку настав час удосконалити місце, де ви проживаєте. Для тих, хто планує поповнення в сім’ї: вагітність, спільне проживання з коханими під одним дахом, купівля домашнього улюбленця – час теж сприятливий. Яким буде цей день для Козерога, розповість гороскоп на сьогодні.

Водолій

Час вдалих знайомств, появи корисних зв’язків, вдалі співбесіди, усні та письмові домовленості. Час для підписання контрактів, оформлення документів, поїздок та переїздів, співпраці з колегами по роботі. Записуйте свої бажання на папері, проговорюйте бажане – сказане і записане вами має більше шансів на здійснення. Гороскоп для Водолія на сьогодні читайте на сайті.

Риби

Час для ризиків і отримання цікавих пропозицій заробітку, створення запасу грошей, харчів, оновлення свого гардероба. Юпітер даруватиме вам шанси зробити своє життя максимально комфортним. Ви захочете покращувати рівень свого життя: відпочивати більше, заробляти з меншими затратами енергії, їсти смачніше, жити в кращих умовах. Чого чекати сьогодні Рибам, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Раніше астрологи розповідали, які знаки Зодіаку зірвуть куш цієї зими. Деякі із сузір’їв можуть розраховувати на допомогу зірок уже зараз.