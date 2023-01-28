Привітання з днем народження дівчині: креативні побажання

Іменинниця обов’язково оцінить оригінальне привітання

Жоден день народження не обходиться без привітань та подарунків. Якщо свято відзначає дівчина, то для неї хочеться підготувати оригінальне привітання. Адже воно є виявом почуттів та окремої уваги.

Свято буде незабутнім, якщо підготувати креативне вітання із днем народження дівчині. Якщо на думку не спадають оригінальні побажання, вам допоможе добірка "Телеграфа". У ній зібрано такі слова привітань, якими можна буде порадувати та здивувати іменинницю.

Оригінальне привітання з днем народження коханої дівчини

У день народження прийми від мене вітання! Бажаю краси невимовної, незліченного багатства, нескінченного щастя. А зігріває нехай тебе моє палке кохання!

***

З Днем народження тебе, найулюбленіша.

Вітаю тебе, моя неповторна.

Ти сонечко, ти зірочка, ти ласкаве кошеня.

Ти ніжна та пристрасна, ти кращий за всіх дівчаток.

Улюблена принцесочка моя.

Тобі бажаю я завжди усмішкою ясною так тішити мене.

Щасливою будь дівчинко, гарною, як з обкладинки.

І нехай у всьому щастить завжди моїй чарівній крихітці.

***

Відчуй те, що серце скаже, воно моє кохання покаже. Зайченя, у цей день народження затримаймо ми мить: малюй картини життя поглядом, а я з тобою буду поряд… Усі фарби подарую тобі. Відправлю я посилання долі, картини щоб здійснила… І все так, як ти хочеш, було. Малюй все-все, будь-яку примху. Адже усмішка твоя — мій приз!

Креативне привітання з днем народження дівчини

З Днем народження! Бажаю хронічного здоров’я, щастя що прогресує, успіху що рецидивує, гіпертонічної зарплати та вічно вагітного гаманця без загрози викидня!

***

Нехай серце спалахує щастям, як росинка в філіжанці квітки. Нехай буде життя чарівним і прекрасним, безтурботним та легким! Нехай швидше здійсняться бажання і зігріють радість та успіх. Ту, що всіх красивіше і бажаніше, хто миліше і чудовіше за всіх!

***

З днем народження! Бажаю, щоб гроші у кишені давили, легко і гладко життя ковзало. І що не день — то анекдот, від сміху, щоб болів живіт. Вранці рано не вставати, при цьому долари рахувати. Мати в запасі мільйон і свій великий затишний будинок. Ще бажаю неземного щастя такого солодкого, щоб ситуації погані просто мимо проходили!

Раніше "Телеграф" публікував гарні листівки, які можна відправити дочці у день її народження.