Привітання з днем народження дівчині: креативні побажання
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Іменинниця обов’язково оцінить оригінальне привітання
Жоден день народження не обходиться без привітань та подарунків. Якщо свято відзначає дівчина, то для неї хочеться підготувати оригінальне привітання. Адже воно є виявом почуттів та окремої уваги.
Свято буде незабутнім, якщо підготувати креативне вітання із днем народження дівчині. Якщо на думку не спадають оригінальні побажання, вам допоможе добірка "Телеграфа". У ній зібрано такі слова привітань, якими можна буде порадувати та здивувати іменинницю.
Оригінальне привітання з днем народження коханої дівчини
У день народження прийми від мене вітання! Бажаю краси невимовної, незліченного багатства, нескінченного щастя. А зігріває нехай тебе моє палке кохання!
***
З Днем народження тебе, найулюбленіша.
Вітаю тебе, моя неповторна.
Ти сонечко, ти зірочка, ти ласкаве кошеня.
Ти ніжна та пристрасна, ти кращий за всіх дівчаток.
Улюблена принцесочка моя.
Тобі бажаю я завжди усмішкою ясною так тішити мене.
Щасливою будь дівчинко, гарною, як з обкладинки.
І нехай у всьому щастить завжди моїй чарівній крихітці.
***
Відчуй те, що серце скаже, воно моє кохання покаже. Зайченя, у цей день народження затримаймо ми мить: малюй картини життя поглядом, а я з тобою буду поряд… Усі фарби подарую тобі. Відправлю я посилання долі, картини щоб здійснила… І все так, як ти хочеш, було. Малюй все-все, будь-яку примху. Адже усмішка твоя — мій приз!
Креативне привітання з днем народження дівчини
З Днем народження! Бажаю хронічного здоров’я, щастя що прогресує, успіху що рецидивує, гіпертонічної зарплати та вічно вагітного гаманця без загрози викидня!
***
Нехай серце спалахує щастям, як росинка в філіжанці квітки. Нехай буде життя чарівним і прекрасним, безтурботним та легким! Нехай швидше здійсняться бажання і зігріють радість та успіх. Ту, що всіх красивіше і бажаніше, хто миліше і чудовіше за всіх!
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З днем народження! Бажаю, щоб гроші у кишені давили, легко і гладко життя ковзало. І що не день — то анекдот, від сміху, щоб болів живіт. Вранці рано не вставати, при цьому долари рахувати. Мати в запасі мільйон і свій великий затишний будинок. Ще бажаю неземного щастя такого солодкого, щоб ситуації погані просто мимо проходили!
Раніше "Телеграф" публікував гарні листівки, які можна відправити дочці у день її народження.