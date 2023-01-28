Поздравления с днем рождения девушке: креативные пожелания

Именинница обязательно оценит оригинальное поздравление

Ни один день рождения не обходится без поздравлений и подарков. Если праздник отмечает девушка — для нее хочется подготовить оригинальное поздравление. Ведь оно является проявлением чувств и отдельного внимания.

Праздник будет незабываемым, если подготовить креативное поздравление с днем рождения девушке. Если на ум не приходят оригинальные пожелания, вам поможет подборка "Телеграфа". В ней собраны такие слова поздравлений, которыми можно будет порадовать и удивить именинницу.

Оригинальное поздравление с днем рождения любимой девушке

В день рождения прими от меня поздравления! Желаю красоты неописуемой, несметного богатства, нескончаемого счастья. А согревает пусть тебя моя жаркая любовь!

***

С днем рождения тебя,

Самая любимая.

Поздравляю я тебя,

Моя неповторимая.

Ты солнышко, ты звездочка,

Ты ласковый котеночек.

Ты нежная и страстная,

Ты лучше всех девчоночек.

Любимая принцессочка,

Тебе желаю я

Всегда улыбкой ясною

Так радовать меня.

Счастливой будь малышкою,

Красивой, как с обложки.

И пусть во всем везет всегда

Моей прелестной крошке.

***

Почувствуй то, что сердце скажет,

Оно мою любовь покажет.

Зайчонок, в этот день рождения

Давай задержим мы мгновение:

Рисуй картины жизни взглядом,

А я с тобою буду рядом…

Все краски подарю тебе.

Отправлю я посыл судьбе,

Картины чтоб осуществила.

… и всё так, как ты хочешь, было.

Рисуй всё-всё, любой каприз.

Улыбка ведь твоя — мой приз!

Креативное поздравление с днем рождения девушке

С днем рождения! Желаю хронического здоровья, прогрессирующего счастья, рецидивирующего успеха, гипертонической зарплаты и вечно беременного кошелька без угрозы выкидыша!

***

Пусть сердечко вспыхивает счастьем,

Как росинка в чашечке цветка,

Будет жизнь волшебной и прекрасной,

Будет безмятежна и легка!

Пусть скорей исполнятся желания

И согреют радость и успех

Ту, что всех красивей и желаннее,

Кто милее и чудесней всех!

***

Деньжат в карманы, чтоб давило,

Легко и гладко жизнь скользила.

И что ни день — то анекдот,

От смеха, чтоб болел живот.

Утром рано не вставать,

При этом доллары считать.

Иметь в запасе миллион

И свой большой уютный дом.

Ещё желаю неземного

Счастья сладкого такого,

Чтоб ситуации плохие

Просто мимо проходили!

С днем рождения!

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