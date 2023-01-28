Поздравления с днем рождения девушке: креативные пожелания
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Именинница обязательно оценит оригинальное поздравление
Ни один день рождения не обходится без поздравлений и подарков. Если праздник отмечает девушка — для нее хочется подготовить оригинальное поздравление. Ведь оно является проявлением чувств и отдельного внимания.
Праздник будет незабываемым, если подготовить креативное поздравление с днем рождения девушке. Если на ум не приходят оригинальные пожелания, вам поможет подборка "Телеграфа". В ней собраны такие слова поздравлений, которыми можно будет порадовать и удивить именинницу.
Оригинальное поздравление с днем рождения любимой девушке
В день рождения прими от меня поздравления! Желаю красоты неописуемой, несметного богатства, нескончаемого счастья. А согревает пусть тебя моя жаркая любовь!
***
С днем рождения тебя,
Самая любимая.
Поздравляю я тебя,
Моя неповторимая.
Ты солнышко, ты звездочка,
Ты ласковый котеночек.
Ты нежная и страстная,
Ты лучше всех девчоночек.
Любимая принцессочка,
Тебе желаю я
Всегда улыбкой ясною
Так радовать меня.
Счастливой будь малышкою,
Красивой, как с обложки.
И пусть во всем везет всегда
Моей прелестной крошке.
***
Почувствуй то, что сердце скажет,
Оно мою любовь покажет.
Зайчонок, в этот день рождения
Давай задержим мы мгновение:
Рисуй картины жизни взглядом,
А я с тобою буду рядом…
Все краски подарю тебе.
Отправлю я посыл судьбе,
Картины чтоб осуществила.
… и всё так, как ты хочешь, было.
Рисуй всё-всё, любой каприз.
Улыбка ведь твоя — мой приз!
Креативное поздравление с днем рождения девушке
С днем рождения! Желаю хронического здоровья, прогрессирующего счастья, рецидивирующего успеха, гипертонической зарплаты и вечно беременного кошелька без угрозы выкидыша!
***
Пусть сердечко вспыхивает счастьем,
Как росинка в чашечке цветка,
Будет жизнь волшебной и прекрасной,
Будет безмятежна и легка!
Пусть скорей исполнятся желания
И согреют радость и успех
Ту, что всех красивей и желаннее,
Кто милее и чудесней всех!
***
Деньжат в карманы, чтоб давило,
Легко и гладко жизнь скользила.
И что ни день — то анекдот,
От смеха, чтоб болел живот.
Утром рано не вставать,
При этом доллары считать.
Иметь в запасе миллион
И свой большой уютный дом.
Ещё желаю неземного
Счастья сладкого такого,
Чтоб ситуации плохие
Просто мимо проходили!
С днем рождения!
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