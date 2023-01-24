Приятные сюрпризы и новые высоты: назван самый счастливый знак Зодиака по китайскому гороскопу в 2023 году

Правда, этим счастливчикам придется позаботиться о некоторых аспектах своей жизни, чтобы все сложилось как следует

Год Черного Водяного Кролика, только на днях полностью вступивший в свои права, обещает быть чрезвычайно удачным. По словам астрологов, это будет гораздо более спокойный период, чем предыдущий год Тигра.

В 2023 году наибольшее везение ждет представителей тех знаков Зодиака, которые в природе выступают союзниками Кролика. Однако есть один особый представитель китайского гороскопа, которого в этом году ждут особые вознаграждения. И это – Свинья, сообщает издание Express.

Каким будет 2023 год для знака Зодиака Свинья

Астрологи убеждены, что именно Свинья в этом году сможет похвастаться самыми выдающимися успехами. Речь идет о людях, рожденных в 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 и 2019 годах.

В течение года их ждет много приятных сюрпризов. Они будут связаны со всеми сферами жизни: карьерой, отношениями, финансами, увлечениями и мечтами.

В 2023-м общее состояние Свиньи будет хорошим. Если вы будете усердно работать, ожидаются доходы и неожиданная помощь от каких-то благодетелей, которые о вас позаботятся. Также звезды предрекают Свиньям карьерный рост и, опять же, увеличение заработков.

Не стоит забывать и о личной жизни: в этом году в жизни этого знака будет много романтики. В гармонии с партнером будут жить как женатые представители знака, так и те, кто только сошелся со своей половинкой. Те же, кто до сих пор не имеет пары, вскоре получат шанс найти настоящую любовь. Этот союз обещает быть крепким.

В течение 2023 года Свиньям стоит уделять внимание самочувствию и в случае ухудшения состояния не откладывать поход к врачу. Пристально следить стоит и за своим имуществом, ведь возможны определенные неприятности, связанные с этим аспектом.

Раньше мы рассказывали о двух знаках Зодиака, на которые в феврале 2023-го внезапно свалятся деньги. Звезды будут к ним очень благосклонны, так что деньги сами будут идти в руки этих счастливцев.