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Привет, 90-е и нулевые: топ-7 трендов этого года, которые вам хорошо знакомы (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Винтажная шуба - хит сезона Новость обновлена 27 января 2023, 14:21
Винтажная шуба - хит сезона. Фото Antonio Conte/www.pexels.com

Многим тенденциям, актуальным в 2023 году, следовали еще наши мамы

В этом году дизайнеры порадовали обилием трендов, которые реально пригодны для повседневных образов. Более того, многие из актуальных тенденций давно нам знакомы. Что-то мы надевали в начале этого тысячелетия, а какие-то вещи могут храниться в гардеробе наших мам и бабушек.

Подробнее о главных трендах 2023 года рассказывает стилистка Александра Крамская в Instagram. По ее словам, стоит обратить внимание как минимум на семь тенденций касательно одежды, обуви и аксессуаров. В их числе практичные материалы, как деним, к примеру, и винтажные вещи, которым можно дать вторую жизнь.

В топ-трендах 2023 оказались:

  • Эстетика 90-х. Время сериала "Секс в большом городе" продолжается. Брючные костюмы, sleep dress, длина макси, платформа и немного откровенности в образах.
  • Эстетика 2000-х. Вспомним расцвет Бритни Спирс, Бейонсе и Spice girls. Здесь у нас и кроп-топы, и низкая талия, потертый деним, брюки карго и многое другое.
  • Винтаж и recycling. Мы все ближе к сознательному потреблению. В топе винтажные шубы, сумки, украшения и брендовые принадлежности архивных коллекций.
  • Деним. В этом сезоне его будет очень много. Джинсы, платья, жакеты, костюмы, обувь, накладные карманы… Причем не только классический, а с потертостями, вареный деним, рваный, с желтыми градиентами.
  • Эстетика Madame Gres. У каждой когда-то был топ или платье с такой драпировкой. Этот прием возвращается и в самом деле выглядит достаточно свежо, главное правильно сочетать и подбирать под особенности своей фигуры.
  • Прозрачные материалы. Придают образу легкости, грации и сексуальности. Следует сочетать с чем-то полярным по текстуре – плотными материалами, которые будут балансировать легкость и чрезмерную сексуальность в образе.
  • Металлик, стразы и пайетки. Их было много в прошлом году, а в этом – еще больше. Праздник каждый день не заканчивается и мы будем смело одевать блестящую одежду в повседневной жизни.
Тренды 2023 года стиль 90-х
Привет, 90-е
Тренды 2023 года стиль 2000-х
Вспоминаем стиль поп-див 2000-х
Тренды 2023 года винтаж
Винтажные элементы повысят градус стиля
Тренды 2023 года деним
Вполне себе практичный тренд
Тренды 2023 года драпировка
Отсылки к творениям королевы драпировок Мадам Гре
Тренды 2023 года прозрачность
Не бойтесь показаться откровенной
Тренды 2023 года металлик
Новый год отпраздновали, но блеск остается

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых модных принтах и цветах в сезоне весна-лето 2023 года. Актуально много симпатичных оттенков и ярких расцветок.

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#Мода #Стиль #Тренды