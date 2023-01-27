Привет, 90-е и нулевые: топ-7 трендов этого года, которые вам хорошо знакомы (фото)

Многим тенденциям, актуальным в 2023 году, следовали еще наши мамы

В этом году дизайнеры порадовали обилием трендов, которые реально пригодны для повседневных образов. Более того, многие из актуальных тенденций давно нам знакомы. Что-то мы надевали в начале этого тысячелетия, а какие-то вещи могут храниться в гардеробе наших мам и бабушек.

Подробнее о главных трендах 2023 года рассказывает стилистка Александра Крамская в Instagram. По ее словам, стоит обратить внимание как минимум на семь тенденций касательно одежды, обуви и аксессуаров. В их числе практичные материалы, как деним, к примеру, и винтажные вещи, которым можно дать вторую жизнь.

В топ-трендах 2023 оказались:

Эстетика 90-х. Время сериала "Секс в большом городе" продолжается. Брючные костюмы, sleep dress, длина макси, платформа и немного откровенности в образах.

Время сериала "Секс в большом городе" продолжается. Брючные костюмы, sleep dress, длина макси, платформа и немного откровенности в образах. Эстетика 2000-х. Вспомним расцвет Бритни Спирс, Бейонсе и Spice girls. Здесь у нас и кроп-топы, и низкая талия, потертый деним, брюки карго и многое другое.

Вспомним расцвет Бритни Спирс, Бейонсе и Spice girls. Здесь у нас и кроп-топы, и низкая талия, потертый деним, брюки карго и многое другое. Винтаж и recycling. Мы все ближе к сознательному потреблению. В топе винтажные шубы, сумки, украшения и брендовые принадлежности архивных коллекций.

Мы все ближе к сознательному потреблению. В топе винтажные шубы, сумки, украшения и брендовые принадлежности архивных коллекций. Деним. В этом сезоне его будет очень много. Джинсы, платья, жакеты, костюмы, обувь, накладные карманы… Причем не только классический, а с потертостями, вареный деним, рваный, с желтыми градиентами.

В этом сезоне его будет очень много. Джинсы, платья, жакеты, костюмы, обувь, накладные карманы… Причем не только классический, а с потертостями, вареный деним, рваный, с желтыми градиентами. Эстетика Madame Gres. У каждой когда-то был топ или платье с такой драпировкой. Этот прием возвращается и в самом деле выглядит достаточно свежо, главное правильно сочетать и подбирать под особенности своей фигуры.

У каждой когда-то был топ или платье с такой драпировкой. Этот прием возвращается и в самом деле выглядит достаточно свежо, главное правильно сочетать и подбирать под особенности своей фигуры. Прозрачные материалы. Придают образу легкости, грации и сексуальности. Следует сочетать с чем-то полярным по текстуре – плотными материалами, которые будут балансировать легкость и чрезмерную сексуальность в образе.

Придают образу легкости, грации и сексуальности. Следует сочетать с чем-то полярным по текстуре – плотными материалами, которые будут балансировать легкость и чрезмерную сексуальность в образе. Металлик, стразы и пайетки. Их было много в прошлом году, а в этом – еще больше. Праздник каждый день не заканчивается и мы будем смело одевать блестящую одежду в повседневной жизни.

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