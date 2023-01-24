Приємні сюрпризи та нові висоти: названо найщасливіший знак Зодіаку за китайським гороскопом у 2023-му році

Щоправда, цим щасливцям доведеться подбати про деякі аспекти свого життя, щоб усе склалося як треба

Рік Чорного Водяного Кролика, який лише днями повністю вступив у свої права, обіцяє бути надзвичайно вдалим. За словами астрологів, це буде набагато спокійніший період, аніж попередній рік Тигра.

У 2023 році найбільше везіння чекає на представників тих знаків Зодіаку, які у природі виступають союзниками Кролика. Проте є один особливий представник китайського гороскопа, на якого цьогоріч чекають особливі винагороди. І це — Свиня, повідомляє видання Express.

Яким буде 2023 рік для знаку Зодіаку Свиня

Астрологи переконані, що саме Свиня цьогоріч зможе похвалитися найвидатнішими успіхами. Йдеться про людей, народжених у 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 та 2019 роках.

Протягом року на них чекає багато приємних сюрпризів. Вони будуть пов’язані з усіма сферами життя: кар’єрою, стосунками, фінансами, особистими захопленнями та мріями.

У 2023-му загальний стан Свині буде хорошим. Якщо ви будете старанно працювати, очікуються прибутки та несподівана допомога від якихось благодійників, які за вас переймаються. Також зірки пророкують Свиням кар’єрне зростання і, знову ж таки, збільшення заробітків.

Не варто забувати і про особисте життя: цьогоріч у житті цього знака буде багато романтики. В гармонії з партнером житимуть як одружені представники знака, так і ті, хто щойно зійшовся зі своєю половинкою. Ті ж, хто досі не має пари, незабаром отримають шанс знайти справжнє кохання. Цей союз обіцяє бути міцним.

Протягом 2023 року Свиням варто приділяти увагу самопочуттю та у випадку погіршення стану не відкладати похід до лікаря. Пильно стежити варто і за своїм майном, адже можливі певні неприємності, пов’язані з цим аспектом.

Раніше ми розповідали про два знаки Зодіаку, на які у лютому 2023-го раптово зваляться гроші. Зірки будуть до них надзвичайно прихильними, тож гроші самі будуть іти до руки цих щасливців.