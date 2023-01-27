Привіт, 90-ті та нульові: топ-7 трендів цього року, які вам добре знайомі (фото)

Багатьом тенденціям, актуальних у 2023 році, слідували ще наші мами

Цього року дизайнери порадували великою кількістю трендів, які реально придатні для повсякденних образів. Більше того, багато актуальних тенденцій давно нам знайомі. Щось ми одягали на початку цього тисячоліття, а якісь речі можуть зберігатися у гардеробі наших мам та бабусь.

Детальніше про головні тренди 2023 року розповідає стилістка Олександра Крамська в Instagram. За її словами, варто звернути увагу як мінімум на сім тенденцій щодо одягу, взуття й аксесуарів. Серед них практичні матеріали, як денім, наприклад, і вінтажні речі, яким можна дати друге життя.

У топ-трендах 2023 року опинилися:

Естетика 90-х. Час серіалу "Секс у великому місті" триває. Брючні костюми, sleep dress, довжина максі, платформа та трохи відвертості в образах.

Час серіалу "Секс у великому місті" триває. Брючні костюми, sleep dress, довжина максі, платформа та трохи відвертості в образах. Естетика 2000-х. Згадаймо розквіт Брітні Спірс, Бейонсе та Spice girls. Тут у нас і кроп-топи, і низька талія, потертий денім, штани карго та багато іншого.

Згадаймо розквіт Брітні Спірс, Бейонсе та Spice girls. Тут у нас і кроп-топи, і низька талія, потертий денім, штани карго та багато іншого. Вінтаж і recycling. Ми все ближчі до свідомого споживання. У топі вінтажні шуби, сумки, прикраси та брендове приладдя архівних колекцій.

Ми все ближчі до свідомого споживання. У топі вінтажні шуби, сумки, прикраси та брендове приладдя архівних колекцій. Денім. Цього сезону його буде дуже багато. Джинси, сукні, жакети, костюми, взуття, накладні кишені… Причому не лише класичний, а з потертостями, варений денім, рваний із жовтими градієнтами.

Цього сезону його буде дуже багато. Джинси, сукні, жакети, костюми, взуття, накладні кишені… Причому не лише класичний, а з потертостями, варений денім, рваний із жовтими градієнтами. Естетика Madame Gres. Кожна колись мала топ або сукню з таким драпіруванням. Цей прийом повертається і справді виглядає досить свіжо, головне правильно поєднувати та підбирати під особливості своєї фігури.

Кожна колись мала топ або сукню з таким драпіруванням. Цей прийом повертається і справді виглядає досить свіжо, головне правильно поєднувати та підбирати під особливості своєї фігури. Прозорі матеріали. Надають образу легкості, грації та сексуальності. Слід поєднувати з чимось полярним за текстурою – щільними матеріалами, які балансуватимуть легкість і надмірну сексуальність у образі.

Надають образу легкості, грації та сексуальності. Слід поєднувати з чимось полярним за текстурою – щільними матеріалами, які балансуватимуть легкість і надмірну сексуальність у образі. Металик, стрази та паєтки. Їх було багато минулого року, а цього – ще більше. Свято щодня не закінчується і ми сміливо одягатимемо блискучий одяг у повсякденному житті.

Згадуємо стиль поп-дів 2000-х

Вінтажні елементи підвищать градус стилю

Цілком собі практичний тренд

Посилання до творінь королеви драпірувань Мадам Гре

Не бійтеся здатися відвертою

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