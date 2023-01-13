З днем народження для донечки: найкрасивіші картинки та листівки

Порадуйте доньку яскравою картинкою у день народження

Батьки обожнюють своїх дітей. У день народження доньки як ніколи хочеться зробити їй приємний сюрприз, чимось її здивувати та порадувати. Під час вручення довгоочікуваного подарунка можна вимовити побажання з днем народження дочки у віршах. Ще одним важливим елементом поздоровлення стане святкова листівка. Для дорогої доньки варто вибрати найкрасивішу листівку. Іменинниця точно не залишиться байдужою до такого знаку уваги від батьків.

У цьому матеріалі зібрано вітальні листівки з днем народження донечки. "Телеграф" пропонує читачам вибрати ту, яка сподобається найбільше та відправити її своїй дитині у месенджері у святковий день.

Листівки з днем народження дочки

Картинка з днем народження доньки

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